Telecinco emitió este lunes 10 de octubre En el nombre de Rocío, un programa que contó con especial expectación, pues se sabía que Rocío Carrasco contestaría largo y tendido a la entrevista que dio el mismo día en El programa de AR José Ortega Cano, aunque la hija de la más grande hizo varias declaraciones al respecto a lo largo del día.

En la polémica entrevista, Ortega Cano aseguró que tomará medidas contra Carrasco, algo a lo que la aludida no tardó en responder: "No sé si me va a denunciar. Ortega, si no inicias tú el proceso en el que pueda explicarme, lo voy a iniciar yo. Utilizaré los manuscritos de mi madre", adelantó.

"A todo lo que él ha dicho de infamias y de odio... yo no estoy diciendo infamias sobre él, porque nada de lo que digo es mentira. Todo se puede demostrar. Odio es un sentimiento que no experimento. Odio son esas caras, esos levantamientos de mano, esos mandar a mamarlas...", añadió Rocío Carrasco sobre las acusaciones del torero, en alusión a su familia mediática.

Rocío Carrasco: “La virilidad no está en la fuerza del semen, está en el respeto y el amor a las mujeres” #EnElNombreDeRocio6 pic.twitter.com/2f4KFDPb3H — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 10, 2022

Al igual que esta, Ortega Cano insiste en que la que fuese su hijastra actúa movida por los hilos de su marido, Fidel Albiac. "Quiero explicar que yo estoy asesorada por mi penalista", respondió Carrasco por su parte. Por último, la protagonista de la docuserie hizo alusión al momento más comentado de la entrevista del matador: cuando, para intentar recuperar su relación con Ana María Aldón, dijo que "su semen era de fuerza" y que ambos "deberían ir a por la niña".

La frase se hizo viral en pocos minutos y, a lo largo del día, se sucedieron reacciones desde Mediaset, pasando por personas como Joaquín Prat o Belén Esteban.

"Me da vergüenza esto, tiene una obsesión por la virilidad ¿Tú te acuerdas cuando le hacías sufrir a mi madre y le decías que no te podía dar hijos porque tenia la edad de tu madre? Si te dicen que mandes un mensaje a tu mujer un y dices eso, mejor cállate. Respeta a las mujeres. La virilidad no esta en el semen, esta en el respeto y en el amor que se tiene a las mujeres", concluyó Carrasco.