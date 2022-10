El empoderamiento femenino, la sexualidad y la exteriorización de las emociones son temas que no atañen únicamente a los seres humanos, sino que traspasan fronteras hacia mundos fantásticos como es el de la serie Crave de Tracy Wolff.

Criaturas como gárgolas, vampiros, dragones, hombres lobo y demás seres de leyenda viven historias épicas, romances y desdichas que circunvalan en un instituto de Alaska.

Este fenómeno literario ha conquistado a numerosos lectores alrededor de todo el mundo. En castellano ya son más de 300.000 los ejemplares vendidos. La escritora estadounidense ha pasado recientemente por Madrid, su primera y fugaz parada dentro de la gira europea de presentación de su última obra, Katmere.

"Una parte del libro relata la historia desde el punto de vista de Hudson, entonces nos da la posibilidad de meternos un poco en su mundo. Creo que eso también da algunos apuntes, muy importantes para los lectores, para saber cómo leer el libro nuevo, Hechizo", explica a 20minutos.

A lo largo de todas sus obras se inmiscuyen temas de vital relevancia para los adolescentes y todos los públicos en general. Wolff ha querido reflejar el poder de las mujeres de distintas formas para que todas se puedan sentir representadas.

Tracy Wolff en la entrevista con '20minutos'. JORGE PARÍS

Empoderamiento femenino

"Me centré en que hay distintas maneras de ser mujeres fuertes, la fortaleza femenina no sigue un molde establecido. Y esto también lo he trasmitido mucho a través de los personajes: tenemos a Grace, cuyo poder tiene que ver con su enorme resiliencia; Macy que se caracteriza por el de los cuidados; y Eden, la dragona cuyas facultades son más físicas", cuenta.

"Todas tienen que serlo a su manera, se trata de que abracen su propia fortaleza y se sientan identificadas", la autora confiesa que según su modo de entender el feminismo, no existe un único molde para ser una mujer fuerte. "Quería honrar el poder de la amistad femenina que, a menudo, en productos tanto audiovisuales como escritos, se ha dejado de lado para enfatizar la competencia y rivalidad entre las mujeres".

Sexualidad

El sexo, lejos de tratarlo como un tema tabú o estigmatizante, lo acerca con gran respeto y conciencia a un público que, pese a sentirse identificado generalmente con este asunto, carece de obras escritas que se involucren en el ámbito: "Con mi experiencia como profesora, habiendo enseñado a tantos adolescentes a lo largo de mi vida, sí que creo que son temáticas que les apelan mucho".

"Grace tiene su primera relación sexual en Ansia, esto era algo que tenía muy claro, porque es en este libro cuando ella tiene dieciocho años y por lo tanto es adulta", aclara. "Soy especialmente delicada cuando escribo las escenas sexuales. Mi manera de serlo es centrándome mucho en la conexión emocional, trato de resaltar un poco más ese aspecto. Ahora bien, también intento remarcar que en Fulgor era importante reflejar cómo no tenemos que sentirnos avergonzados por el sexo".

Expresión emocional

Las emociones, su gestión y la capacidad de exteriorizarlas son otros de los pilares de la saga en su conjunto, hechos que se perciben como una señal de debilidad "especialmente en los hombres", por ende Wolff ve fundamental "aprender a expresar las emociones, a compartirlas". "Abrirnos me parece muy importante y, sobre todo, transmitirle esto a los chicos, porque las consecuencias de no hacerlo pueden ser devastadoras para su salud".

Final de la saga

El éxito de Crave es tal que Universal ha adquirido los derechos cinematográficos de la saga. La escritora aprovecha para comentar cuál será su presencia en la producción de la obra, que comenzará "en breve": "Desempeñaré un papel muy pequeñito. Hemos leído el guion y estamos todos muy contentos, nos han estado consultando constantemente y dándonos el material para que lo leamos, revisarlo…".

Katmere anticipa el advenimiento del cierre de la saga tras Hechizo: "Se viene el final, tendremos Hechizo y luego un sexto libro que se llama Cherish en inglés, aún no tenemos nombre en español, pero con él llegará el final de la serie". Asimismo, habrá otro libro derivado, a modo de spin-off, que: "Tomará un personaje de Ansia y otro de Fulgor y tendremos dos personajes principales, un mago y una vampiresa que es un personaje muy fuerte, pero definitivamente en Cherish llegaremos al final".

Tracy Wolff es consciente de que el amor por la escritura le viene desde que era niña, no obstante ejerció como profesora de literatura donde se enamoró aún más de su profesión actual, y de escritoras de las que bebe como Joyce Carol Oates con su obra Where Are You Going, Where Have You Been?, una de las historias que más le marcó a lo largo de su vida, o Sandra Cisneros con The House On Mango Street.

Como muchos otros autores, tiene un ritual previo al momento de escritura: "Me ato un moño como la hija de Los Picapiedra, hago un pequeño baile y luego me pongo a escribir". La música juega un papel fundamental en la vida de Tracy y sus obras, es por ello que quiere destacar una canción que representa toda la saga: "Se llama justamente Grace y es de Lewis Capaldi, la encontré mientras estaba escribiendo Ansia y me encanta".