ERC aprieta a Junts para que apruebe los Presupuestos: "Sería lo más natural"

A pocas horas de la toma de posesión de sus nuevos cargos de los siete consellers que entran en el ejecutivo de Pere Aragonès, este martes por la mañana, y de que asistan al primer Consell Executiu sin Junts, el president Aragonès se enfrenta a la principal encrucijada de esta nueva etapa de su mandato: la aprobación de los presupuestos que dejó sobre la mesa del Departament de Economia del ya exconseller de Junts, Jaume Giró.

Por lo que ha dejado intuir este lunes la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, la intención de ERC es impulsar unas cuentas para 2023 que "beberán de una forma muy amplia" de las que ha dejado listas Giró, aunque la nueva consellera de Economia, Natàlia Mas, "revisará lo que haga falta", en referencia a un posible giro a la izquierda de algunas partidas o apartados respecto a lo que dejó cerrado el posconvergente.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha apelado a la responsabilidad de Junts, ya que aprobarlos con ellos es "lo más natural". "Lo más probable" es que Junts quiera votar a favor de "sus" presupuestos, ha declarado. Sobre prorrogar las cuentas, ha asumido que esta es una opción no deseable para los republicanos.

Pero esta confianza que muestra el partido de Aragonès en que prosperen los presupuestos con sus hasta ahora socios de Govern y actualmente, oposición soberanista, no parecen compartirla desde las filas posconvergentes. Su secretario general, Jordi Turull, ha desmentido las tesis de Junqueras: "Ellos (ERC)deciden suspender a la presidenta del Parlament (Borràs) y dicen que lo arreglemos. Ellos no cumplen los acuerdos y dicen que nosotros hemos de aprobar los presupuestos".

Además, ha asegurado que, con el programa de Govern actual, Junts no daría apoyo a Aragonès en una cuestión de confianza. Y ha acusado a los de Junqueras de provocar situaciones y después apelar a su responsabilidad para que las arreglen, poniendo de ejemplo los presupuestos y el cese de Borràs en la presidencia de la cámara.

Precisamente, Borràs ha calificado el nuevo Govern de Aragonès de un proyecto en "minoría absoluta" y de "artificio", porque no representa "al 80% de la sociedad sino al 21% (los votos de ERC)". "Ahora tiene el Govern que quería en su momento"», ha dicho.

Vilagrà, ha salido al paso de sus declaraciones y comparó a Junts con Vox "por su lenguaje populista", defendiendo que el ejecutivo es y sigue siendo de signo "republicano e independentista".

Turull, por su lado, también ha criticado las incorporaciones como consellers de los independientes Carles Campuzano (ex CDC y PDeCAT) al frente de Drets Socials y Joaquim Nadal (ex PSC) al frente de Universitats: "No podemos validar un Govern que dice que el procés lo hemos de dejar, que es lo que Campuzano y Nadal representan".

Este acercamiento de ERC a Junts en materia presupuestaria, apenas una semana después de que se rompiera la alianza soberanista en el Palau de la Generalitat, ha cogido por sorpresa a socialistas y comuns, a los que Aragonès ha hecho un guiño con la incorporación como consellers de Nadal y de Gemma Ubasart, esta última en Justícia, y ex secretaria general de Podem Catalunya.

Los socialistas han recriminado a Aragonès que sería una "irresponsabilidad" prorrogar los presupuestos y también no contar con el PSC para aprobarlos. La portavoz de la formación, Èlia Tortolero, ha definido como "un error" poner una línea roja a su partido para negociarlos, por lo que desde sus filas seguirán tendiendo la mano al nuevo ejecutivo hasta el último momento, a la espera de que el president y ERC "reflexionen".

Los comuns fueron más allá y no descartaron nuevas elecciones en Cataluña a corto plazo. "Desgraciadamente, ERC pretende seguir gobernando solo con 33 escaños" ha afirmado David Cid, portavoz de En Comú Podem en el Parlament. Ha resaltado el sinsentido que para ellos representa la intención de Esquerra de "querer seguir alargando la mano a JxCat, pero con la lógica de gobernar solos".