¿Por qué Ana Rosa Quintana no presenta los viernes 'El programa de Ana Rosa'?

Después de la tormenta, viene la calma. La presentadora Ana Rosa Quintana se reincorporó este lunes a El programa de Ana Rosa, espacio del que se ausentó el pasado mes de noviembre para recibir tratamiento contra el cáncer de mama. Sin embargo, los viernes no estará en el plató.

La periodista conducirá su programa de lunes a jueves, pero descansará los viernes para descansar. Ella misma lo contó en su vuelta a Telecinco: "Hay que empezar poquito a poco, así que los viernes no voy a venir. Me han pedido que acorte un poco la semana".

La comunicadora tendrá que volver a su trabajo de manera progresiva por recomendación médica. "Es mucho programa y yo no me acordaba", reconoció.

"Si mis médicos me han dejado reincorporarme, es con el compromiso de que me voy a cuidar, que al acabar el programa no voy a hacer nada y no voy a tener estrés. Yo he sido muy positiva", zanjó la presentadora.

Según la periodista, Paolo Vasile "quería que estuviera menos días todavía". El consejero delegado de Mediaset España se acercó hacia el final de la posterior rueda de prensa para darle la bienvenida personalmente a la presentadora.

A petición del resto de colaboradores y de su equipo, Quintana relató cómo está siendo su experiencia contra el cáncer: "Si puedo ayudar a alguna persona que esté pasando por lo mismo, que lo haya pasado o que lo va a pasar, yo encantada".

"Físicamente me encuentro fenomenal. No estoy dada de alta. He acabado un tratamiento. Me encuentro estupendamente, pero podré decir que estoy dada de alta dentro de cinco o seis años. Es un tratamiento que una vez que acabas con la quimio, la radio y las intervenciones quirúrgicas te queda un tratamiento de pastillas, una de dos años y otra de cinco, con revisiones con escáner cada trimestre y analíticas prácticamente todos los meses", explicó.