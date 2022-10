El Gobierno juega al despiste con la reforma que reclama el PP sobre el CGPJ para ganar tiempo en la negociación

El rechazo del Gobierno a modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido rotundo. Siempre que el Partido Popular -o la Unión Europea- lo ha planteado, ha habido un 'no' por respuesta. No obstante, la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del órgano, que ha sumido a la Justicia en una nueva pantalla en su particular juego de degradación institucional pero que da "esperanzas" al propio CGPJ de ser renovado, parece haber provocado un pequeño cambio y haber suavizado la negativa de Pedro Sánchez. El presidente, no obstante, juega al despiste en el comienzo de una negociación con el PP que debería ser definitiva para poner fin a la interinidad del órgano de gobierno de los jueces, que está a punto de superar los cuatro años.

Desde Moncloa aseguran que su posición "es la misma": "No cambiamos el modelo", señalan. Eso sí, esa claridad no fue compartida por Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. En la rueda de prensa -de alrededor de diez minutos de duración- en la que informó de la reunión de tres horas que mantuvo Sánchez con Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, el socialista eludió aclarar si aceptarán reformar el sistema de elección, que ahora mismo da la potestad a las cámaras legislativas de elegir a 12 de los 20 vocales del CGPJ mediante una votación que debe recibir el apoyo de tres quintas partes del Congreso y el Senado.

A Bolaños se le preguntó en dos ocasiones. En la primera, se limitó a decir que su propuesta y la del PP "son conocidas", con un tono dubitativo. "Permítanme que seamos discretos, trabajaremos con intensidad y cuando haya acuerdos para comunicar a la opinión, los comunicaremos", lanzó cuando le volvieron a cuestionar su posición al respecto. Desde su entorno no quisieron aclarar más la intención del ministro y se remitieron a las explicaciones dadas en la comparecencia.

La versión del Partido Popular se acerca a la que se pudo interpretar de las palabras de Bolaños: que el Gobierno acepta negociar todas las vacantes judiciales a la vez -CGPJ y Tribunal Constitucional- y ya no se niega a revisar el modelo. Fuentes de Génova sostienen que no hubo 'noes' sobre la mesa en torno a los aspectos que se trataron a lo largo de las más de tres horas de reunión. Y así lo escenificó Esteban González Pons durante su rueda de prensa, en la que no escondía su sonrisa de júbilo.

"Estoy contento", dijo, porque el PP logró lo que considera una triple victoria: que el Gobierno, presionado por la dimisión de Lesmes, descolgara el teléfono y aceptara sentarse a negociar una vez más la renovación del CGPJ; segundo, que el Ejecutivo se abra a negociar un nuevo modelo de elección de jueces; y tercero, que el Gobierno acepte la renovación del CGPJ y del Constitucional a la vez, una propuesta que ya remitió el PP al Gobierno el pasado mes de julio y que, hasta ahora, contaba con el rechazo del Ejecutivo.

En su propuesta para "reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España", el PP dice considerar "tan necesaria la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional como la regeneración de su independencia, prestigio e imagen". "La simple actualización de ambos órganos por cuotas partidistas conllevaría la renovación de cargos, sí, pero no mejoraría su independencia", arroja el texto.

Y, ¿por qué le conviene al PP negociar la renovación de los dos órganos al mismo tiempo? ¿Es que acaso daban por perdido el Constitucional? En Génova no creen que les beneficie, sino que responde a cómo ha de hacerse. "Eran ellos los que planteaban pasar del CGPJ y entrar solo en el Constitucional. Por eso, primero, le quitaron competencias al CGPJ y después se las devolvió solo parcialmente", denuncian los populares.

Tanto PSOE como PP quieren mantener las próximas reuniones con discreción, de la mano de Bolaños y Pons y con el contacto "frecuente" entre Sánchez y Feijóo. Y aún queda un largo trayendo hasta que Gobierno y oposición desbloqueen la más grave de las crisis institucionales que vive el tercer poder del Estado en esta democracia.

Pero si algo sirvió la reunión de este lunes, al menos para el PP, fue para eliminar la palabra 'no' al equipo de Sánchez. Y todo mientras el PP no mueve un ápice en su postura que marcó en julio. Ya lo subrayó Pons ante los medios, tras recordar que el PP está "en la misma posición que antes del verano", cuando envió sus propuestas al Gobierno y se volvió a apoyar en el comisario europeo de Justicia, que en su visita de hace dos semanas aconsejó renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional y modificar el modelo de elección de los vocales del Consejo: "Con ese espíritu va el PP. A ver si lo conseguimos".

La negociación, una contradicción para el Gobierno

Con todo, si el PSOE terminase aceptando modificar de cualquier forma el modelo de elección de los vocales del Consejo, no sería el único gesto que acometería para renovar el órgano, algo que sería "ideal" para Bruselas si se realizase antes del segundo semestre del próximo año, en el que España ocupará la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Para el Ejecutivo, sentarse en la mesa de negociación es ya, en cierto modo, una capitulación del Gobierno, que había defendido que la ley "no se negocia". Así lo declaró, sin ir más lejos, la ministra de Defensa minutos antes de que el lunes se reunieran Sánchez y Feijóo. "Hay una ley en vigor y hay que cumplirla. Este proceso lleva cuatro años de retraso. Aquí no hay nada que negociar. Las leyes no se negocian, la Constitución no se negocia... ambas se cumplen", dijo en una entrevista en Antena 3.