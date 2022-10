Rosa Benito vuelve a 'Ya es mediodía' y manda un mensaje a Ana Rosa Quintana: "He llorado de alegría al verla tan positiva"

Con el regreso de Ana Rosa Quintana al matinal de Telecinco, todos los compañeros han querido estar presentes. Así, Mayka Navarro y Dani Montero, reportera y colaborador habitual de El programa de Ana Rosa, han conectado en directo desde Egipto con el matinal para desearle toda la suerte a 'la jefa'.

En el Fresh de Ya es mediodía, la sorpresa la ha dado Rosa Benito, que se ha reincorporado al programa de Mediaset tras abandonar su puesto durante el pasado mes de junio sin dar un motivo claro.

"Al escucharla esta mañana le he mandado un mensaje a ella y a Miguel Ángel Nicolás. He llorado, pero de alegría al verla tan positiva, dando ese mensaje tan bonito a la gente. Hoy habrá mucha gente que reciba la noticia que ella recibió hace once meses, pero también hoy habrá gente que recibirá la noticia que ella está dando. Ha sido maravilloso verla en casa", ha señalado Rosa Benito.

Por su parte, Marisa Martín Blázquez ha destacado que "Ana es una persona muy positiva": "Irradia positividad. Afrontó con mucha valentía, no sin miedo, porque cuando te dan una noticia de este calibre el miedo te invade, pero lo afrontó con la valentía y la entereza con las que ella sabe hacer las cosas. Muchas veces, cuando estábamos preocupados y pendientes, era ella la que nos animaba a los demás y la que nos relajaba".

"A mí, esta mañana, el subidón de verla con esa sonrisa en la cara, con esa luz... Me ha dado mucha fuerza. Tenemos Ana Rosa para rato, si Dios quiere", ha agregado la colaboradora.

Rosa Benito ha señalado la necesidad de proteger a los enfermos, pues no tienen las defensas al mismo nivel que una persona sana y, por tanto, pese a las ganas de ir a visitarlos, hay que dejarles su espacio para que puedan someterse a los tratamientos en las fechas indicadas.

"Yo conozco a pocas personas que tengan esa fortaleza y esa energía para estar desde primera hora hasta por la noche sin parar", ha apuntado Miguel Ángel Nicolás, a lo que Martín Blázquez ha agregado que también es muy importante tener una buena salud mental para hacer frente a enfermedades como el cáncer.