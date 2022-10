Podemos exige a Sánchez un sitio en la mesa para negociar con el PP la renovación del CGPJ

"El PP pretende una negociación bipartidista para intentar mantener su control anticonstitucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", pero "nosotros tenemos absolutamente claro y diáfano que la renovación del CGPJ tiene que negociarse con el Gobierno en bloque, PSOE y Unidas Podemos". Así se expresó este lunes el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantenían una reunión en la Moncloa para tratar de desbloquear unas conversaciones encalladas desde hace cuatro años por la negativa de los populares a renovar el CGPJ -como obliga la ley- si antes no se reforma su método de elección.

La toma de posición de Podemos llega apenas unas horas después de que, a través de un comunicado en vídeo, Carlos Lesmes anunciara que hará efectiva este lunes su dimisión como presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo. Para los morados, este movimiento de Lesmes -que lleva cuatro años en funciones a la espera de la renovación del órgano de gobierno de los jueces- "forma parte de una operación coordinada con el PP para mantener el bloqueo del poder judicial", ya que, según Fernández, el objetivo de los populares es "dejar fuera a Podemos" del CGPJ.

"Lo que el PP quiere es una negociación bipartidista para torcer el brazo al PSOE y así mantener su control en el CGPJ", y para evitarlo "el Gobierno no puede ceder a las presiones antidemocráticas del PP", sostuvo el portavoz de Podemos. Fernández no aclaró si considera que los socialistas están intentando excluir a los morados de la negociación, pero sí insistió en que "el elemento central de esta situación de bloqueo es que el PP no quiere que Podemos esté en esa ecuación" y, para evitarlo, el PSOE no puede ceder a sus "chantajes".

Fernández sí confirmó que Podemos se enteró de que Sánchez y Feijóo iban a reunirse este lunes el domingo por la tarde, que fue también cuando la Moncloa lo confirmó a los periodistas. E insistió en que el presidente conoce que Podemos "quiere y tener que ser parte de esa negociación" como "sujeto activo". Por ahora, en las conversaciones solo están el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, además de Sánchez y Feijóo.

El CGPJ debió haberse renovado en diciembre de 2018, tras los cinco años de mandato que marca la ley, pero todos los intentos han sido infructuosos, en un principio porque el PP se negaba a pactar con un Gobierno en el que está Unidas Podemos. Por ello, el actual consejo mantiene una mayoría conservadora fruto de las Cortes Generales que salieron de las urnas en 2011, cuando el PP de Mariano Rajoy logró la mayoría absoluta. El que debió haberse designado a partir de 2018 habría tenido una mayoría progresista, reflejo del parlamento actual.

En el último año, el PP dejó de exigir abiertamente la exclusión de Podemos de las negociaciones, aunque ahora pide un compromiso del Gobierno para reformar el método de elección de los vocales del CGPJ, para que doce de ellos, los que provienen de la carrera judicial, sean elegidos directamente por los propios jueces. El Ejecutivo, sin embargo, se ha opuesto siempre a esto, pues alega que la justicia emana de la soberanía popular y el sistema, según el cual los vocales son elegidos por Congreso y Senado por mayoría de dos tercios, debe seguir sin cambios.