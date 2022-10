La vuelta de Ana Rosa Quintana a su programa en Telecinco ha supuesto una gran alegría para todos los colaboradores del matinal, que le han expresado su alegría por tenerla de nuevo en el plató.

Este lunes, sus compañeros han tratado de hacer que Ana Rosa se sintiera lo más cómoda posible después de casi un año apartada de la televisión. Sin embargo, la presentadora llegaba con los deberes hechos y, cuando Joaquín Prat le ha preguntado si estaba al día de la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, ella ha respondido que sí.

Tras ver las primeras declaraciones de Onieva, en las que el empresario pedía perdón a Falcó y respeto tanto para él como para su familia, la Ana Rosa Quintana no ha dudado en ofrecer su opinión: "¿No se ha sacado un poquito de quicio todo esto?".

"Yo entiendo que para Tamara ha sido un golpe durísimo porque se acababa de prometer, tenían pensada una boda y esto es durísimo, pero estas cosas pasan todos los días", ha destacado la presentadora de El programa de Ana Rosa.

De igual forma, Ana Rosa ha agregado que, posiblemente, lo más duro para la marquesa de Griñón no es la infidelidad en sí, sino "que se haga pública": "A lo mejor, si se hubiera enterado y hubiera sido en privado, incluso lo habría perdonado. No lo sé. Desconozco los códigos de cada pareja, pero también este chico... Se ha morreado con una o con veinte, eso no lo sé, pero esto es un asunto de los dos, de la pareja. ¿Vamos a ponerlo en la plaza pública?".

Además, Ana Rosa ha apuntado que "Tamara es un personaje público", por lo que le correspondía comparecer ante los medios, pero Íñigo "tampoco es tan público". Así, la presentadora ha justificado que el empresario haya tardado más días en ofrecer sus primeras declaraciones.