Nuria Roca y Juan del Val, víctimas de una estafa que los dejó sin ahorros: "Generó mucho dolor"

La Roca, el programa que presenta cada domingo Nuria Roca en laSexta, rescató en su última entrega la noticia del premio de la Comunidad de Madrid a un joven cuya empresa va a ser liquidada.

Entonces, Sara Ramos trasladó a la valenciana la pregunta de si ha sufrido algún fracaso como empresaria. "Nuria, dale", anticipaba Juan del Val, tertuliano y pareja de la comunicadora, sobre lo que estaba por venir.

Entonces, Roca desveló que invirtió todos sus ahorros en una tienda de ropa. Ahora, "la tienda no existe" y sus ahorros, dijo, "tampoco". "No me hagáis preguntas, he dicho", insistió la presentadora, muy indignada al recordar este mal trago vivido. Aun así, desveló que "era muy bonita la ropa". "Desde aquello aprendí. Zapatero a tus zapatos", sentenció Roca.

Del Val tampoco dio muchos detalles, pero sí reconoció que "no fue una buena gestión". Entonces, Nuria volvió a tomar la palabra para revelar que fue una idea conjunta. "Los dos nos creíamos 'los Zaros' (en alusión al imperio de Amancio Ortega, dueño de Zara)", dijo entre risas.

"Ahora ha pasado tiempo, pero aquello generó dolor", reconoció el escritor. "Cualquier pérdida genera dolor", concluyó la presentadora.