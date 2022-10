El pasado jueves daba comienzo, ante el tribunal de Manhattan, el juicio civil contra Kevin Spacey por una presunta agresión sexual ocurrida en una fiesta 1986 contra Anthony Rapp, por entonces un menor de 14 años, mientras que el oscarizado actor ya contaba con 26. Es por el tiempo transcurrido por lo que la abogada defensora considera que las palabras de Rapp son solo celos contra su representado y para subirse a la ola del MeToo.

Jennifer Keller, que por supuesto desoye el alegato de la acusación del abogado Peter Saghir sobre que es algo que fue un episodio que ha perseguido siempre a Rapp, ha asegurado en su primer turno que el también intérprete de 50 años (Kevin Spacey tiene ahora 63) está haciendo todo esto "para llamar la atención, para obtener simpatías y para ganar fama".

"Una de las reglas cardinales del llamado movimiento MeToo es que hay que creer a la víctima. Habrán visto que el señor Spacey dijo 'Esto no sucedió' o que no lo recuerda y hasta le dijeron que se disculpara", ha dicho Keller, que se escuda en que "el señor Rapp lo preparó hábilmente" habiendo dejado pasar tanto tiempo.

Ahora, según la letrada, "ha estado contando esta historia para ganar fama" ya que él jamás "se convirtió en la estrella internacional que fue Kevin Spacey", a pesar de que la carrera de Rapp incluye éxitos como Una mente maravillosa, el musical Rent, la saga Star Trek o Movida del 76.

"Ha estado cociendo a fuego lento todo este resentimiento. No es fácil defender esto, después de 30 años", ha afirmado Keller, que obviamente no menciona que el Old Vic Theatre en el que fue director Spacey recibió más de una veintena de quejas anónimas de exempleados por comportamientos inadecuados del actor cuando abrió una consulta entre quienes pasaron por tramoyas y escenario en la época en la que el célebre protagonista de American Beauty ejerció allí sus funciones.

Asimismo, como antes hiciera Saghir, Keller afirmó que tanto ella como su cliente "quieren justicia" y que "están convencidos" de que Rapp miente y de que "la presunta agresión sexual nunca sucedió". Para ello, la abogada ha lanzado varias de sus ideas y puntos fuertes de su defensa, como que Rapp nunca le llegó a decir nada a su madre ni acudió a la policía.

Kevin Spacey y Anthony Rapp en el primer día de juicio en el Tribunal de Nueva York. PETER FOLEY / EFE

Pero, sobre todo, Keller insiste en que la parte de la acusación se ha inventado toda la historia debido al tema de la habitación: Rapp afirma que los hechos sucedieron en un dormitorio separado por una puerta del salón mientras que, según la defensa, el entonces apartamento de Kevin Spacey era un estudio diáfano sin habitaciones.