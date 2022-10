Gloria Camila Ortega confiesa que abortó cuando estaba con Kiko Jiménez: "Yo nunca lo he contado"

Gloria Camila ha desvelado algo que nunca había contado en televisión y que solo gente muy cercana a ella era conocedora: sufrió un aborto cuando tenía una relación con Kiko Jiménez.

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado se abrió en canal con sus compañeros de Pesadilla en el Paraíso y dio detalles de este difícil episodio de su vida. "Nunca lo he contado", confirmó sobre este tema cuando hablaba con Israel Arroyo. "No me venía la regla. Fue durante una feria de Sevilla", relató. Por eso, en aquel entonces decidió hacerse el test de embarazo que dio positivo.

Sobre los detalles más íntimos de su relación con el colaborador de Sálvame, la actriz aseguró: "Me fui a vivir con él a los siete meses de estar juntos. Me dejó a la semana y media después de hacer 4 años. Creo que ese era su objetivo: hacer cuatro años y ya".

También recordó que en aquella época, su ya expareja empezó a trabajar con Sofía Suescun (actual novia de Kiko) en Mujeres Hombres y Viceversa, y ya por entonces empezó a sospechar sobre su relación. "Y ya empieza que si soy celosa, que si estoy loca, que si me monto películas con lo que la gente me cuenta... Empieza el declive de la relación, muchas discusiones", añadió.

Una vez rota la suya con Kiko, recordó lo traumático que fue ese final: "Fue a un Deluxe a decir que estaba conmigo por interés", recordó. "Era una muerta andante. Mi cara era tristeza. Estaba por estar. Estaba hecha una mierda y me sentía fatal. Me volví muy fría y muy independiente", dijo sobre ese difícil momento que vivió tras la ruptura.