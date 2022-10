Tu horóscopo diario: lunes 10 de octubre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 10 de octubre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te espera un comienzo de semana favorable, activo y fructífero, las cosas tenderán a salir del modo que tú deseas o te gusta y en general disfrutarás de un talante positivo y optimista. Es un buen momento en el caso de que tengas que viajar o también si tienes que tomar alguna iniciativa o decisión de cierta importancia.

Tauro

Todo va a ir bien, en líneas generales, en este día que desde el principio se te presentará constructivo o fructífero, aunque, sin embargo, y sin saber por qué, tú no te vas a encontrar del todo bien, ya que tiende a dominarte un sentimiento de melancolía o impotencia totalmente pasajero, pero que hoy te podría oscurecer el día.

Géminis

Un suceso aparentemente calamitoso o amenazador puede ser para ti, sin embargo, un auténtico golpe de suerte. La ruina o la caída de alguno de tus enemigos, o adversarios, no dejaría de ser una gran suerte para ti, y una situación de este tipo, o muy parecida, es la que vas a vivir hoy. Ahora debes dejar que actúe el destino.

Cáncer

Debes recuperar la esperanza, tienes todas las armas necesarias para triunfar en la vida, y con total seguridad se te va a hacer justicia, tan solo tienes que confiar en ti mismo y huir del abatimiento o la melancolía, que hoy te amenazarán una vez más. Tu destino está trazado, y a pesar de lo que creas no te conducirá al fracaso.

Leo

No te preocupes de lo que puedan decir de ti otras personas, tú ve a lo tuyo y sigue adelante, porque esto es precisamente lo que desean evitar, que avances y finalmente alcances el éxito. Es cierto que tienes envidias a tu alrededor, pero debes estar tranquilo porque nunca te atacarán de frente y jamás detendrán tu camino.

Virgo

La nueva semana arrancará bastante bien para ti, y a tu inmensa capacidad de trabajo y sacrificio se le unirá igualmente una moderada suerte que te conducirá por la senda del éxito y las realizaciones. Es un buen día para tratar asuntos importantes o promover toda clase de iniciativas en relación con los negocios y el trabajo.

Libra

Aunque siempre persigues la paz, el entendimiento y la concordia, sin embargo, hoy te vas a mostrar más batallador y menos dispuesto a ceder o a dejar que otros te tomen la delantera. Estás cansado de tener que ir siempre con una palabra amable y una sonrisa en los labios, pero no deberías llevar las cosas demasiado lejos.

Escorpio

La vuelta al trabajo te traerá sensaciones y vivencias mucho más positivas, sobre todo porque la suerte está contigo en estos momentos y tienes muchas posibilidades de gozar de un día tan fructífero como afortunado, especialmente en los asuntos que se relacionen, directa o indirectamente, con el dinero. Suerte en los negocios.

Sagitario

Al comenzar la nueva semana una vez más te vas a dar cuenta fácilmente de que los astros te protegen y te envían sus mejores influjos. Todo aquello que siembres dará incluso más fruto del que esperabas y todas las circunstancias se unirán para que en muchos momentos hoy te sientas verdaderamente feliz y lleno de optimismo.

Capricornio

Te espera un día muy agitado y de una actividad desbordante, a cada asunto que resuelvas o problema al que te enfrentes le sucederá otro nuevo, y puedes estar seguro de que no te vas a aburrir. A pesar de todo al final va a ser un buen día para ti y a tu gran espíritu de lucha se le va a unir también una gran habilidad y listeza.

Acuario

De unos días a esta parte las cosas no van como tú desearías y en muchos momentos tienes la sensación de estar atado a una realidad que no te gusta y te oprime. Te sientes fracasado o coaccionado por el destino, tanto si es verdad como si no. Pero es solo una crisis emocional que ya pronto pasará y volverás a ser el de antes.

Piscis

A pesar de que tu naturaleza es profundamente espiritual, bondadosa y pacífica, en algunos momentos, y aunque no quieras, no tienes más remedio que imponer tu punto de vista y tomar el control de la situación, que es precisamente lo que te va a suceder hoy. Sueles poner la otra mejilla, pero hoy estarás dispuesto a luchar.