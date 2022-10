Íñigo González, de 'Gran Hermano 1', es hospitalizado tras sufrir un infarto

El exconcursante de la primera edición de Gran Hermano Íñigo González ha ingresado este fin de semana en el Hospital Virgen Macarena tras sufrir un infarto, tal y como ha comunicado a través de su perfil de Instagram.

"Creo que he vuelto a nacer", ha manifestado en un mensaje publicado en la red social y escrito desde el hospital.

El exparticipante del mítico reality de Telecinco ha querido compartir con sus más de 3.000 seguidores lo ocurrido. "Escribo a la vez que me duele el pecho porque me gusta estar activo en redes sociales", ha comentado.

Según ha explicado, "los médicos del Hospital Virgen Macarena se han portado de escándalo" tras ser hospitalizado. "Me han operado de urgencia y me han puesto un stent en la arteria descendente. Tenía obstruida esa arteria y eso ha provocado el infarto", ha indicado.

Tras ser intervenido, el exconcursante ha asegurado que todavía le duele un poco el pecho, pero que se encuentra "mejor".

"Estoy en la UCI de este maravilloso hospital. Estoy cómodo y muy bien tratado. Las enfermeras me preguntan por cómo fue la experiencia en Gran Hermano y dicen que tengo mucho sentido del humor", ha añadido.

Por último, González no ha querido despedirse sin antes enviar un mensaje optimista: "Sé que parece muy típico, pero por favor: vivid la vida a tope, haced cosas que os hagan sentiros felices y no preocuparse por nada. Se me saltaron un poco las lágrimas porque amo mucho mi vida y no quería dejaros tan pronto", ha confesado.