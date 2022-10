Íñigo Onieva habla por primera vez en público tras romper con Tamara Falcó: "Le pido perdón, me destroza haberle hecho daño"

Dos semanas después de conocerse la ruptura de Tamara Falcó con Íñigo Onieva, el empresario ha reaparecido por primera vez ante los medios de comunicación para pedir perdón públicamente a su exnovia y denunciar el "acoso mediático" que ha sufrido su familia en todo este asunto.

Arropado por su madre y sus hermanos, Onieva se ha dirigido este domingo a los medios congregados a la salida de un restaurante para dar la cara, visiblemente nervioso. "Quiero pedir respeto para mi familia, para mi madre, mi hermana, mis hermanos... A los cuales estoy profundamente agradecido porque me han mostrado un apoyo incondicional en este momento tan difícil", ha comenzado diciendo.

Respecto a su familia, Onieva ha lamentado que "tengan que estar pasando por esto, pagando las consecuencias y que sufran este acoso día sí, día también. Me entristece que estén pasando por esto y no se lo merecen. Solo queremos vivir nuestra vida con normalidad", ha pedido a los medios de comunicación allí presentes.

Asimismo, Íñigo Onieva ha querido volver a disculparse con su expareja. "Aprovecho para pedir de nuevo perdón a Tamara, lo haré las veces que haga falta. Me tiene totalmente destrozado, me arrepiento haberle hecho daño y haberla engañado. Si ya es duro de por sí haberla perdido, toda esta repercusión mediática que está teniendo lo complica más", ha comentado.

"No tengo nada que celebrar, no he ido a una fiesta ni tengo ganas de nada", ha añadido Íñigo Onieva, que ha enfatizado que lo único que quiere ahora es "volver a mis compromisos profesionales, estar con mi familia, con mis amigos íntimos, que sin el apoyo de ellos no hubiera podido manejar esta situación tan complicada de una forma tan llevadera".

Por último, Onieva ha dicho que desea que esto "acabe lo antes posible. No somos ni villanos ni héroes, solamente personas que cometen errores". Por este motivo, ha rogado "respeto hacia mi persona, hacia mi trabajo y hacia mi familia".