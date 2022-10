Muere Francisco Merino, uno de los actores más conocidos de 'Cuéntame'

El actor Francisco Merino, conocido por interpretar al médico don Vicente en la serie Cuéntame cómo pasó, ha muerto a los 91 años, ha anunciado este domingo la Unión de Actores y Actrices.

Merino llevaba años retirado del foco mediático debido a una enfermedad degenerativa, pero durante 14 años interpretó a ese personaje memorable en la serie de TVE. "Las facultades no me permitían estar todo lo bien que yo me exijo a mí mismo", declaró en una entrevista pasada.

El actor estaba muy vinculado a la cadena pública y trabajó en numerosas series a lo largo de sus 50 años de trayectoria profesional, como Águila Roja, Al filo de la ley, La regenta, Curro Jiménez o Cuentos y leyendas, entre muchas otras, informa RTVE en una nota.

Nos deja el actor Paco Merino a los 91 años de edad.



Descansa en paz #DEP pic.twitter.com/PJLbtp5ZMz — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) October 9, 2022

Además de la televisión, el teatro ha sido otro de los medios donde más ha lucido sus dotes interpretativas. Réquiem por un girasol, Nuestra Natacha, La truhana o Luces de bohemia son algunas de las obras que representó.

En la pequeña pantalla, Merino tampoco dejó de lado el teatro al participar en obras teatrales del mítico programa Estudio 1, el espacio dramático por antonomasia en la televisión.