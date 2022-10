Despiden a un prestigioso profesor de una universidad porque los alumnos se quejaban de que sus clases eran muy difíciles

Maitland Jones Jr es un reputado profesor de química orgánica estadounidense. Licenciado por la Universidad de Yale, ha dado clases en su propia alma mater, en Princeton y en la Universidad de Nueva York (NYU).

Precisamente, de esta última universidad acaba de ser despedido... porque sus clases son demasiado difíciles. Tal y como recoge el Guardian, el despido fue motivado por las protestas de los alumnos.

El problema es que algunos padres y otros profesores de la NYU creen que el despido de Jones no hace sino bajar los estándares educativos del centro, fundado en el año 1831.

Más de 80 alumnos de su curso de 350 estudiantes firmaron una petición quejándose de las calificaciones, de la enseñanza y de la ayuda recibida durante la pandemia de Covid.

"Le instamos a que se dé cuenta de que una clase con un porcentaje tan alto tanto de abandonos como de bajas calificaciones no ha logrado que el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes sea una prioridad y se refleja negativamente en el departamento de química y en la institución en general", decía el texto, que no pedía explícitamente el despido.

Según The New York Times, intentó aplacar a los alumnos que protestaron ofreciéndoles revisar sus notas y autorizándoles a darse baja del curso de manera retroactiva. No obstante, el rector decidió despedir a Jones.

"Es evidente que los rectores quieren que esto concluya y que los estudiantes se queden satisfechos para que hablen muy bien de la universidad, de tal modo que más personas postulen y siga subiendo su posicionamiento en la clasificación de la revista U. S. New", dijo el profesor Paramjit Arora, compañero de Jones Jr.

Por su parte, Maitland Jones contraatacó quejándose de la escasa atención de sus pupilos: "Los estudiantes leían mal las preguntas de los exámenes", dijo en una carta dirigida a la NYU.

Según el profesor, el rendimiento de los alumnos cayó en picado con la pandemia. "En los últimos dos años, cayeron por un precipicio. Ahora vemos unos y ceros", dijo. "No quiero que me devuelvan el empleo", afirmó, y añadió que, de todas maneras, tenía pensado jubilarse pronto. "Solo quiero estar seguro de que esto no le suceda a nadie más", concluyó Jones.