Tu horóscopo diario: domingo 9 de octubre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 9 de octubre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te espera un día lleno de estímulos, actividades, entusiasmo y espíritu de aventura, pero al mismo tiempo también de cierta inestabilidad, indecisión o incluso malestar por no estar donde realmente te gustaría estar o hacer lo que en el fondo querrías hacer. A pesar de todo va a ser un día positivo, sobre todo por la tarde.

Tauro

Hoy debes luchar por tus ilusiones, imponerte a los tuyos y hacer aquello que realmente te apetece, porque solo así tu mente podrá descansar y desconectar de las preocupaciones cotidianas, que últimamente te estaban agotando y consumiendo. Por eso ahora tienes que pensar en ti y no en satisfacer los deseos de otros.

Géminis

Aunque hoy es domingo a ti no te lo va a parecer, sobre todo por la mañana. Tendrás que hacer frente a muchas obligaciones o tareas relacionadas con el hogar y la familia, o incluso del propio trabajo, ocupándote de asuntos pendientes que no pueden esperar. Afortunadamente, el día va a terminar de forma más placentera.

Cáncer

Es cierto que eres más sensible y vulnerable que otras personas, y es lógico que te sientas en inferioridad de condiciones. Pero también es cierto tienes una gran protección espiritual, o planetaria, que te llevará a salir adelante con total seguridad, y, sin embargo, no lo tienes tanto en cuenta. Es hora de que seas más optimista.

Leo

Aunque pareces el protegido de las estrellas, sin embargo, hoy debes tener mucho cuidado con los accidentes, traumatismos, lesiones o algún otro tipo de siniestro, especialmente si vas a realizar actividades deportivas, correr alguna clase de riesgo o simplemente coger el coche. Aunque tengas suerte te conviene ser prudente.

Virgo

Hoy podrás hacer algo que vienes necesitando desde hace bastante tiempo, relajarte un poco, descansar, olvidarte de todos los problemas del trabajo y disfrutar de un día en el que puedas hacer las cosas que más te gustarían o estar junto a las personas que más quieres y más paz te dan. Debes tomar contacto con la naturaleza.

Libra

El Sol y otros planetas te ayudarán a que puedas gozar de un día bastante feliz en el que vuelvas a tomar contacto con lo más profundo de tu naturaleza interior. A pesar de lo mucho que te gusta relacionarte y estar con tus seres queridos, es probable que hoy quizás te apetezca estar solo o en un ambiente de gran intimidad.

Escorpio

Un amigo o algún ser querido va a traicionarte, o actuará de forma muy diferente a la que tú esperas, aunque es posible que no lo haga con mala fe. Es un día en el que corres riesgo de llevarte algún desengaño, pero también tú le sacarás punta a todo y por cualquier pequeña cosa te pondrás en guardia o pasarás al ataque.

Sagitario

Hoy los astros van a regalarte un domingo estupendo a poco que tú pongas de tu parte, incluso las cosas te podrían salir mejor de lo que te gustaría o tenías planeado, porque te llevarás alguna sorpresa agradable con la que no cuentas o tendrás noticias de un ser muy querido. Es un día tan favorable como feliz o placentero.

Capricornio

El hombre propone y Dios dispone, este sería el lema que puede definir perfectamente este día que, igual que el anterior, no se te presenta demasiado favorable. Riesgo de desengaños sentimentales o en el ámbito familiar, algún sueño o ilusión se te podría venir abajo y esto te traerá un sufrimiento con el que no contabas.

Acuario

No te espera un domingo demasiado agradable porque no vas a poderlo vivir como tú desearías o hacer las cosas que más te gustarían. Estás encadenado a una serie de obligaciones familiares o de otro tipo que no te agradan nada, pero que, por otro lado, te es imposible eludir. Además, el amor te está causando sufrimientos.

Piscis

El amor te va a dar una sorpresa muy agradable y todo indica que este será para ti un día bastante feliz o placentero, de esos en los que puedes disfrutar de los mejores momentos de la vida. Aprovéchalo todo lo que puedas porque en el destino de los Piscis suele haber más días de dolor que de alegría, especialmente en el amor.