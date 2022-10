ERC abre la puerta a prorrogar los presupuestos: portazo de Junqueras a Illa mientras Junts da dos salidas a Aragònes

Tras la ruptura del Govern de la Generalitat después de la consulta de las bases de Junts, el socio de ERC en el Palau de la Generalitat, se abre un escenario incierto en la gobernabilidad de Cataluña. Esquerra se ha quedado sola, hecho tras el que los socialistas han mostrado su disposición a, al menos, negociar los presupuestos de 2023.

Pero ERC no quiere echarse en los brazos de los socialistas tan fácilmente, sabedores de que cualquier acuerdo tendrá su contrapartida en la negociación de los PGE en el Congreso. Y este sábado, Oriol Junqueras lo ha dejado claro.

El líder de ERC ha descartado alcanzar un pacto sobre los Presupuestos de la Generalitat de 2023 con el PSC y, en cambio, ha abierto la puerta a prorrogar las cuentas de 2022 para el próximo año si la ruptura con Junts es efectiva y estos no los apoyan.

La Ejecutiva de ERC se ha reunido este sábado tras la salida de Junts del gobierno y al acabar, y acompañado de cargos del partido como Gabriel Rufián, entre otros, Oriol Junqueras ha atendido a los medios.

Junqueras ha dicho que la línea roja de ERC para llegar a acuerdos son los partidos que no están comprometidos con el "fin de la represión" y con la defensa de un referéndum, y considera que los socialistas no lo están.

"Muchos dirigentes del PSC se irritaron las manos aplaudiendo nuestro encarcelamiento. Hay muchas cosas que el PSC debería hacer en el ámbito de la lucha contra la represión y en la defensa del ejercicio de la democracia plena antes de que nosotros podamos considerar que efectivamente se ha comprometido de manera correcta, adecuada y contundente en la lucha contra la represión", ha dicho Junqueras.

Así las cosas, la opción que maneja ERC es o bien que Junts apoye sus presupuestos (se aprobarán si "aquellos que han estado elaborando los Presupuestos están dispuestos a votarlos") o prorrogar las cuentas si Junts no las apoya, escenario que Junqueras ha recordado que ya se ha producido en otras ocasiones.

"Si no hay mayorías parlamentarias posibles, porque aquellos que los han elaborado ahora no los quieren votar, o bien porque los quiere votar alguien que no comparte con nosotros las líneas rojas que son fundamentales, habrá un escenario de una prórroga", ha dicho Junqueras.

Turull da dos opciones

Por su parte, Junts tiene otra visión de lo que puede ocurrir a partir de ahora. El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha dicho este sábado que "por un tema de radicalidad democrática", Aragonès "tiene dos soluciones": o bien "busca nuevas alianzas" para superar una cuestión de confianza en el Parlament, o bien convoca unas nuevas elecciones, "como han hecho en otros países europeos".

Ninguna de las dos opciones, ha remarcado Turull, "dependen de JxCat, sino del propio presidente de la Generalitat". El líder secesionista ha insistido en que ERC "se estaba alejando mucho de la unidad" entre partidos y entidades favorables a la independencia.

"La gente nos pide que actuemos en consecuencia, no que vayamos reculando", ha dicho Turull, pero JxCat "llegó a la conclusión de que estábamos reculando en lugar de avanzar".

Salvador Illa mantiene "la mano tendida"

En cuanto al PSC, este sábado ha hablado su líder, Salvador Illa y ha insistido en que su partido mantiene la "mano tendida" para negociar los Presupuestos de la Generalitat.

Para Illa, el escenario político tras la ruptura del Govern requiere responsabilidad y sentido común para construir una alternativa: "Construir una alternativa no es decir 'no' a todo", ha asegurado.

El exministro de Sanidad ha recordado que su partido ya trasladó al hasta ahora conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, a finales de agosto su predisposición de pactar las cuentas catalanas "pensando en el bien del país y en los problemas de los catalanes", y que ahora reitera su propuesta.

Illa cree que hasta ahora el Govern "ha ejercido la política de la confrontación permanente entre socios, no centrados en las personas sino en las peleas internas, los conflictos crónicos y los horizontes electorales que no importan a ciudadanos".