Carlota Corredera cuenta cómo han sido sus meses fuera de televisión

La última entrega de Viernes Deluxe estuvo repleta de regresos: el de Anabel Pantoja, el de Lydia Lozano y, por último, el de Carlota Corredera. La comunicadora se distanció de los platós hace unos meses y, aunque anunció desde el principio que no se marchaba definitivamente, la incertidumbre rodeó su ausencia.

Esto cesó hace unas semanas, cuando Mediaset anunció que la gallega presentaría un programa en el que hijos ilegítimos de famosos contarían sus historias, ¿Quién es mi padre?.

"Es la primera vez que voy a hablar con Carlota, porque ella de manera unilateral decidió apartarse de todo y yo respeté su deseo. Que luego dicen que nos llevamos mal", bromeó Jorge Javier Vázquez desde plató.

Más tarde, dijo que respetó el espacio que Corredera decidió tomar y que, además, lo comprendió. "Entendí perfectamente que necesitaras tu tiempo", afirmó. Por su parte, Carlota Corredera dejó claro que en ningún momento se planteó dejar la televisión, y que es un medio con el que siempre estaría vinculada de una manera u otra.

"No he pasado miedo, pero sí incertidumbre. Pero bueno, lo normal. Al final yo es que rompí con 13 años de vida y entonces cuando de pronto se paran esos 13 años y te despides de Sálvame, que ha sido y sigue siendo mi casa, pues al final te enfrentas a lo desconocido", dijo, sin entrar en detalles sobre su relación con la cadena.

"No te voy a mentir. Creo que es de justicia decir que yo he tenido una desaparición, un parón, un descanso muy privilegiado. No es lo mismo que parar en las circunstancias en las que para la gente, que de pronto se quedan descolocados en muchos sentidos. Además, para mí era muy importante dejar de consumir tele, porque era la primera vez que por trabajo tenía que hacerlo", añadió la presentadora de Rocío, contar la verdad para seguir viva.