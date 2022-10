Cuándo se cobra el finiquito en caso de baja voluntaria: esto es lo que debes saber

Si un trabajador decide abandonar de manera voluntaria su puesto de trabajo, tiene derecho a que la empresa le abone un finiquito, sea cual sea la causa de la separación de los caminos.

Tal y como recoge el portal Noticias Trabajo, el procedimiento habitual en estos casos es que la empresa entregue un documento de 'saldo y finiquito'. En este documento se especifica la cuantía a cobrar, detallando cada una de las cantidades que lo conforman.

Por lo general, se debe avisar a la empresa con 15 días de antelación. En el caso de que el trabajador incumpla este plazo, la empresa podría descontar del finiquito los respectivos días.

El finiquito está compuesto por todas las cantidades que, hasta la fecha, la empresa adeuda al trabajador y la empresa debe pagarlo el día en el que se extinga la relación laboral.

Se trata del sueldo de los días trabajados desde que se recibió la última nómina hasta el último día trabajado en el que se finaliza la relación de trabajo; la parte proporcional de las pagas extra que no se ha cobrado; los días de vacaciones generados y no disfrutados; las horas extraordinarias que se hayan realizado, pero no cobrado y otros pluses pendientes de abonar que recoja el convenio, como pueden ser los suplementos por objetivos.

A veces, es posible que el finiquito salga con resultado negativo, cuando, por ejemplo, el empleado hubiera pedido días de vacaciones por adelantado y los hubiera disfrutado sin haberlos generado.