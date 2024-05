Los cupones descuento, la opción para ahorrar en la cesta de la compra que viene de EE UU y que está creciendo en España por la inflación

Llenar la cesta de la compra por el mismo precio que hace algunos meses resulta en la actualidad misión imposible. Debido a la alta inflación, que ha llegado a cifras nunca vistas en más de tres décadas, su coste se ha encarecido hasta un 15,2% en el último ejercicio, afectando al 95% de los productos, según el último estudio publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En este contexto de subida de precios, cualquier acción que sirva para amortiguar el gasto en el supermercado es bien recibida por las familias. Una opción que cada vez es más frecuente entre los consumidores españoles es el uso de los cupones de descuento, una opción para ahorrar en la compra muy popular en los Estados Unidos que está creciendo en nuestro país en las últimas semanas, según los datos que maneja savi, empresa líder en promociones para productos de gran consumo.

"Los sites de cupones de descuento, están experimentando en los últimos meses un importante crecimiento, tanto en visitas como en descarga de ofertas, debido a la inflación y gracias a la realización de acuerdos directos con las compañías, para proporcionar a los usuarios los mejores precios", asegura Cristiana Davis, directora de ventas de savi.

"Son muchas las marcas de gran consumo que están reforzando su actividad promocional a través de cupones con el fin de ayudar a los consumidores en este momento, dado que suponen un descuento inmediato, son muy fáciles de implementar y son aceptados en la práctica totalidad de la distribución en España", explica Davis, quien precisa que las familias prefieren los cupones de descuento inmediato para canjear en la tienda frente a aplicaciones que requieren acumular importes para ser retirados en dinero posteriormente.

¿Qué son los cupones descuento y dónde conseguirlos?

Los cupones de descuento son una forma de adquirir algunos productos en determinadas tiendas -normalmente supermercados, perfumerías y farmacias- a un precio menor que el fijado inicialmente para la venta al público. La mayoría estos cupones son para artículos de alimentación, aunque también hay para comprar con descuento productos de limpieza para el hogar o higiene personal. Eso sí, este tipo de tickets están destinados a bajar el precio de artículos primeras marcas, por lo que no encontrarás cupones para marcas blancas.

Hacerse con vales de descuento es relativamente sencillo, y más ahora con las nuevas tecnologías. A los tradicionales en formato papel, que se incluyen en muchas revistas y periódicos o los repartidores introducen directamente en los buzones de las casas, hay que sumar los que pueden descargar en internet en páginas especializadas, como Tiendeo o Ahorradoras, donde podemos encontrar descuentos que oscilan entre los 20 céntimos y los dos euros dependiendo del producto.

En muchos supermercados, como ocurre en Carrefour, estos vales se reparten en papel a los clientes tras realizar una compra o, en el caso de los consumidores más tecnológicos, se incluyen automáticamente dentro de la aplicación móvil de la compañía.

Por lo general, los cupones son aceptados en casi todas las grandes cadenas de hipermercados y supermercados españoles, e incluso en algunas tiendas de barrio. No obstante, la recomendación es preguntar antes si se admiten o no en el establecimiento en el que vamos a realizar la compra, ya que los puntos de venta se reservan el derecho a no aceptar los vales descuento.

Todo un fenómenos social en los Estados Unidos

En países de nuestro entorno, como Francia, Bélgica o Reino Unido, los consumidores están mucho más habituados al uso de estos vales de descuento que en España. Sin embargo, si hay un país donde los cupones de descuento constituyen un auténtico fenómeno social es en los Estados Unidos.

La fiebre por el couponing es tal entre los estadounidenses que han producido series de televisión y reality shows sobre el tema. Según savi, más de la mitad de los estadounidenses ha declarado buscar de manera proactiva cupones al menos una vez a la semana, así como seguir una página web o un perfil en redes sociales donde encontrar promociones. Además, el 55% afirma sentirse frustrados cuando no pueden usar los cupones para comprar artículos para el hogar.

Se estima que los consumidores norteamericanos se ahorran de media al año el 12% del coste de su cesta de la compra gracias al uso de estos cupones.