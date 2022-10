Condenado a 10 años y medio de prisión por violar, secuestrar e intentar matar a su expareja

La Audiencia de Girona ha condenado a 10 años y medio de prisión al acusado de violar, secuestrar e intentar matar a su expareja a cuchilladas en las Gavarres en julio del 2019. El procesado, vecino de Girona, se enfrentaba a 49 años de prisión.

La sentencia recoge que, en el juicio, la víctima lo exculpó parcialmente y que consta en la causa que había denunciado presiones por parte de la familia del acusado para que se retractara y negara las dos agresiones sexuales.

El tribunal argumenta que hay pruebas suficientes para condenarlo por detención ilegal e intento de homicidio, pero no por las violaciones. La Audiencia también inhabilita al procesado para ejercer la patria potestad de la hija menor de edad que tiene con la víctima.

La sentencia de la sección cuarta de la Audiencia de Girona recoge que el acusado, Bismark Antonio Gou, y la víctima fueron pareja durante doce años y tuvieron una hija en común. La relación se acabó en julio de 2019. En un primer momento, apunta el tribunal, los dos mantuvieron buena relación, llegando a hacer salidas familiares.

Todo cambió la noche del 28 de julio, cuando la víctima fue a casa del acusado a recoger las llaves de un coche que compartían. En el domicilio, el procesado le dijo que quería retomar la relación y esto provocó una discusión entre los dos. Durante la disputa, el acusado le roció los ojos con un espray irritante y la sujetó por los brazos. Después de discutir, durmieron hasta las dos y media de la madrugada.

En aquel momento, el procesado le dijo ahincadamente a la mujer que fueran juntos hasta al santuario de Àngels porque le quería prometer allá que dejaría de beber para poder recuperar la relación. La víctima accedió pero le dijo que, antes, quería pasar por casa para asegurar que sus hijas (la que tiene en común con el procesado y otra de más mayor) estaban bien.

Cuando estaban al coche, la mujer se dio cuenta de que el acusado cogía una ruta diferente y no iban en dirección a casa de ella. Fue entonces cuando la víctima intentó saltar del coche en marcha, pero no lo pudo hacer porque el hombre la volvió a rociar con el espray irritante. La mujer recuperó la visión cuando ya estaban en Àngels.

Según la sentencia, se estuvieron allá hasta las once de la mañana y, dentro el vehículo, el acusado se durmió apoyado encima de las piernas de la víctima. Después, volvió a conducir para ir hasta Monells a comprar agua y zumos y, de allá, fueron hasta un camino apartado en la zona del Montnegre, en el término municipal de Quart: "Durante todo el trayecto el acusado insistió diciendo que cambiaría y la víctima le decía que lo dejaran así, que ya verían con el tiempo".

Ya en Quart, volvieron a discutir "por la adicción a la bebida del acusado": "En un momento determinado, el acusado, decidido a acabar con la vida de la víctima y armado con un cuchillo de uso doméstico, le asestó una fuerte cuchillada bajo el pecho izquierdo". El hombre intentó apuñalarla una segunda vez, pero la mujer pudo coger la hoja del cuchillo con la mano para impedirlo. Cuando vio a la mujer ensangrentada, le limpió la cara y las manos y se dirigió hacia el coche. La víctima aprovechó este momento para huir bosque a través, hasta que llegó a un cortijo donde pudo pedir ayuda.

Cambia la versión

La sentencia de la sección cuarta recoge que en el juicio, que se hizo en junio, la víctima cambió la versión que había mantenido ante la policía y el juzgado de instrucción. En la sala de vistas, negó las dos violaciones que había denunciado inicialmente y también atribuyó las lesiones con el cuchillo a un tipo de accidente fortuito durante un forcejeo.

El tribunal lamenta que las acusaciones no profundizaran en las contracciones: "El episodio del apuñalamiento es explicado confusamente por la víctimaen la vista oral, pero no la interrogaron sobre el por qué de la diferencia tan radical de sus declaraciones".

La Audiencia argumenta que este déficit impide que la sala pueda tener en cuenta las declaraciones a instrucción y tenga que valorar exclusivamente el relato de la víctima al juicio. Por eso, la sentencia concluye que hay otras pruebas que permiten condenarlo por detención ilegal y homicidio en grado de tentativa, pero no por las dos violaciones, que no cuentan con más carga probatoria si no hay la testifical de la mujer.

El tribunal argumenta que consta en la causa que la víctima comunicó a los Mossos d'Esquadra que estaba recibiendo presiones de la familia del acusado para que se retractara al juicio y negara parcialmente los hechos y que también hay una carta que la mujer envió al procesado en diciembre de 2019 disculpándose por haber declarado "cosas que no pasaron en la realidad". Esto podría llevar a pensar que cambió la versión por miedo o presiones, pero la sala lamenta que no se le preguntara en el juicio sobre esta posibilidad.

La sección cuarta le impone una pena de 3 años de prisión por detención ilegal y 7 años y medio de prisión por intento de homicidio, ambos delitos con el agravante de parentesco. También le prohíbe acercarse a menos de 300 metros o comunicarse con la víctima y sus hijas durante 4 años y lo inhabilita para el ejercicio de la patria potestad de la hija en común hasta que sea mayor de edad.

El procesado no tendrá que indemnizar la víctima porque ha renunciado. Sí que tendrá que pagar al Instituto Catalán de la Salud (ICS) 19.156,50 euros en concepto de gasto médico para el tratamiento de la víctima.

La sentencia expone que, a raíz de las heridas, tuvieron que operar la víctima de urgencia. Estuvo ocho días ingresada en el hospital y tardó 197 en curarse. Además, le han quedado secuelas.

La sentencia no es firme y se puede recurrir al TSJC.