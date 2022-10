Sonia Monroy, muy afectada por su extirpación de útero: "Estoy en tratamiento"

No está siendo un buen momento vital para Sonia Monroy. La actriz tuvo que pasar por quirófano en agosto para someterse a una histerectomía, es decir, una extirpación del útero. Esta intervención echó por tierra todos sus deseos de convertirse en madre de forma totalmente natural.

La propia Monroy lo confesó tras confirmar la operación: "La esperanza que tenía de ser madre, que era muy muy pequeña, se ha esfumado para siempre". Y ese hecho ha provocado que Sonia esté viviendo su peor época en todos los sentidos.

La actriz ha asegurado que es "la cirugía más dura" que le han hecho en su vida. "Psicológicamente no estoy bien, estoy en tratamiento, es muy difícil, más cuando tienes la sensación de que podrías ser madre", ha asegurado emocionada en un evento del Parque de Atracciones de Madrid.

Sin embargo, aunque ahora cree que no es el momento, se ha planteado la adopción para cumplir su gran sueño. "Estoy en tratamiento, sigo, en un futuro me gustaría, sí quiero ser mamá y ayudar a otros bebés que no tienen mamá", ha afirmado.

En esta etapa está siendo muy importante Juan Diego López. Aunque esta vez no ha podido acompañarla, la pareja de Sonia Monroy está apoyándola en todo momento para hacer más llevadera esta difícil lucha que le ha tocado vivir.