El turismo deja ya en Andalucía más dinero que antes de la pandemia

La recuperación turística en Andalucía tras el año 2020 en blanco por la pandemia y un 2021 de transición es ya un hecho, tanto en términos de visitantes como, fundamentalmente, de impacto económico. Así lo ponen de manifiesto los datos registrados durante los pasados meses de julio y agosto, cuando la comunidad recibió 11,1 millones de turistas, lo que supuso un crecimiento del 13,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Una cifra que, además, sitúa los datos solo tres puntos por debajo del registro de 2019, año en el que se batió el récord de toda la serie histórica.

"Hemos recuperado el 97% del turismo del mejor ejercicio de nuestra historia", ha manifestado el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Arturo Bernal, quien destaca la "fortaleza de nuestro destino y la excelencia de nuestros profesionales y trabajadores". No en vano, la Junta maneja unas previsiones optimistas y confía en cerrar este ejercicio con más de 30 millones de viajeros.

En términos económicos, el gasto turístico de este pasado verano ascendió en Andalucía a 8.220 millones de euros, un 32% mayor en tasa nominal respecto al periodo estival de 2021 y casi un 7% más que en el verano de 2019, lo que supone que los visitantes dejan ya más dinero en la comunidad que antes de la crisis del coronavirus. Según los datos ofrecidos por la Junta, el gasto medio diario por turista se incrementó en julio y agosto en 4,6 euros hasta los 74,79 euros al día.

También la estancia media de los viajeros creció ligeramente en verano, situándose en 9,9 días, un 0,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Y se ofertaron 4,8 millones de asientos en vuelos, un 25% más.

En cuanto a la tipología de los turistas, sin duda es el mercado nacional el que sigue tirando del carro en Andalucía. No en vano, de los más de 11 millones de visitantes que registró la comunidad en verano, el 72% fueron de procedencia española y estos, además, superaron el número de pernoctaciones del periodo estival de 2019. No obstante, aunque el mercado extranjero aún no suponga ni un tercio del total de turistas, sí se sitúa ya en la senda de la recuperación, al haber crecido en julio y agosto de este ejercicio más de un 9% respecto a 2021. "En cuanto se han eliminado las restricciones de movilidad, volvemos a ser una prioridad para los visitantes foráneos", apunta el consejero del ramo.

Alojamientos

Los hoteles siguen siendo el alojamiento preferido de quienes visitan la comunidad, con un crecimiento superior al resto de establecimientos extrahoteleros. Según los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), los hoteles de la comunidad recibieron en julio y agosto de este año algo más de 4,2 millones de viajeros, lo que representa un incremento del 16,7% frente a los 3,6 millones del verano de 2021.

Los hoteles de cuatro estrellas de oro fueron los más demandados, con cerca de 2,4 millones de huéspedes. Todos los establecimientos hoteleros de las ocho provincias andaluzas presentaron resultados positivos en julio y agosto, tanto en número de viajeros como de pernoctaciones.

El resto de establecimientos extrahoteleros también marcaron una tendencia positiva en verano, aunque con cifras mucho más inferiores. Los apartamentos turísticos se situaron como segunda opción, con cerca de 625.000 usuarios, un 5,7% más que durante el verano del año pasado. Les siguen los campings, con algo más de medio millón de turistas, un 1,3% más; y, por último, los alojamientos de turismo rural, con más de 105.000 viajeros, que supone un crecimiento del 2,5% interanual.