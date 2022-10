Jaime Cantizano, sobre las declaraciones de Tamara Falcó: "Con su presencia en ese evento ya está mandando un mensaje"

Las polémicas declaraciones de Tamara Falcó durante una de las conferencias que ofreció en México siguen estando en boca de todos. "Hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal", apuntó la marquesa de Griñón.

Dada la enorme repercusión, Falcó trató de explicarse en El hormiguero, donde aseguró que no tiene nada en contra de ningún colectivo y que, en todo momento, hacía referencia a su exnovio, Íñigo Onieva. Sin embargo, las disculpas de Falcó no han convencido a todos.

Este viernes, Espejo Público ha contado en su plató con Jaime Cantizano, quien ha asegurado que "con la sola presencia de Tamara en ese tipo de eventos, donde hay representación de agrupaciones como 'Hazte oír', ya está mandando un mensaje". Por su parte, Ricky García ha apuntado que "muchas veces, Tamara habla sin pensar", ante lo que el locutor ha agregado: "Me niego a creer que una persona con 40 años hable sin pensar".

Ricky García ha señalado que la marquesa "hace las cosas sin pensar": "Las primeras declaraciones las dio en otra cadena en lugar de en esta, que es la suya". Así, Susanna Griso ha resaltado que Tamara Falcó es una persona "muy inteligente".

La presentadora del matinal ha querido, no obstante, echar un capote a la expareja de Falcó: "Siempre polarizamos. O estamos con Tamara o contra ella, y no es así. Si Tamara se sintió molesta, me parece fenomenal que cortase por lo sano, pero de ahí a convertir a Íñigo Onieva en el villano nacional... no".