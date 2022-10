El 'youtuber' Borja Escalona sigue intentando conseguir cosas gratis: le expulsan de una tienda de ropa por tratar de irse sin pagar

Borja Escalona consiguió este verano el título de youtuber más polémico de España en apenas unas horas después de hacerse viral por negarse a pagar unas empanadillas de un bar, asegurando que, entonces, "debían pagarle la promoción".

El creador de contenido rápidamente recibió miles de críticas e incluso YouTube cerró su cuenta. Sin embargo, volvió a la plataforma bajo el nombre de "El mesías controversial", orgulloso de su actitud.

Tanto es así, que en los directos que continúa haciendo por la calle sigue volviendo a intentar su técnica. Según su lógica, cada vez que entra a un establecimiento está haciendo publicidad gratis y, por lo tanto, debe conseguir algo a cambio.

En esta última ocasión, por las calles de Madrid, ha acabado expulsado de una tienda de ropa de donde casi se lleva un chándal gratis sin el permiso de los trabajadores.

Entro en el establecimiento prometiendo "hacer una pequeña promo" y avisando que iba a grabar. Poco después se enamoró de la mencionada prenda y no dejó de repetir que se la iba a llevar puesta sin cobrar.

"Este es el chándal que me van a regalar por esta pedazo de promo que les he hecho. En vez de cobrarles 10 mil euros, me van a regalar este chándal. Son así de majos", declara como si nada.

Unas palabras a las que por fin reacciona uno de los dependientes que le pide que se vaya y que no grabe. Escalona, enfadado, amenaza con cobrarles por la publicidad. "Ahora os tengo que hacer la factura", les asegura: "Darme los datos fiscales y me pondré en contacto con la empresa".

"Estas promociones, cuando no son altruistas, no es un win-win, las tengo que cobrar aparte", explica ante la pasividad de los empleados, que está claro no tienen ninguna intención de pagar ningunos servicios.