Lali Espósito regresa a El Hormiguero para continuar con su sección de life coach, donde opina y aconseja a espectadores del programa que le envían cartas donde le cuentan sus problemas personales.

Durante la sesión de la noche del jueves, la actriz se topó con el mensaje de Raúl, un chico que confiesa estar enamorado de su vecina y que le pide recomendación para ver qué puede hacer para conquistarla. El problema llega cuando lee la parte de que el hombre fue denunciado por la mujer, ya que esta se sintió acosada.

El hombre ganó el juicio, algo que a Lali le sobrepasó. "Está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalas a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador", expresa la argentina.

Siempre del lado de Lali Espósito pic.twitter.com/k6MiwbskBY — Espósito ∞ (@HappinesLalita) October 6, 2022

"Él mismo cuenta que invita a salir a su vecina, su vecina le dice que no y llega al punto de denunciarlo. Él se jacta de haber ganado el juicio, no me sorprende para nada que la justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias, y de pronto el tipo le insiste otra vez en salir", prosigue con su opinión al respecto de este chico.

Asimismo, asegura que le gratifica que niños y niñas vean este ejemplo al otro lado de la pantalla, ya que "un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien", haciendo referencia a las 18 rosas amarillas y un peluche que el remitente le había hecho como regalo a su vecina.

Para concluir, Lali Espósito le envía un tajante mensaje como respuesta a su solicitud sobre qué le recomienda ella que haga: "Querido Raúl: 'no es no', eso es lo que tengo que decirte".

Las palabras de la cantante fueron aplaudidas en el plató y también en las redes sociales. "Que esto haya salido en uno de los programas más vistos de la noche me parece una maravilla", "El mensaje es impecable", "Siempre del lado de Lali", son algunos de los mensajes de apoyo a la colaboradora.