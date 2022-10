Los signos del zodiaco y su capacidad para cambiar y adaptarse

A continuación veremos como afrontan cada uno de los signos los grandes cambios o crisis de la vida, así como la necesidad de adaptarse a nuevas situaciones, descubriremos cuáles son los mejor dotados para estos asuntos e igualmente a que signos les cuesta más cambiar o les es más difícil adaptarse, cuáles son los signos que miran más hacia el futuro y no solo no temen a los cambios, sino que los buscan, y asimismo también veremos cuáles son los signos que miran más hacia atrás y lo pasan mal ante cualquier cambio.

ARIES

Estos nativos están dotados de un carácter muy audaz y pionero, acostumbrados a tomar la iniciativa y abrir nuevos caminos, su lema sería ir siempre hacia adelante, por ello afrontará cualquier cambio o crisis como si de una batalla se tratara e invertirá en ello toda su energía. En realidad, los Aries tienen una fuerte personalidad y se afirman constantemente en sus ideas y modo de afrontar la vida, por ello los cambios no son algo que les agrade, pero si son necesarios, entonces los abordará sin ninguna pérdida de tiempo.

TAURO

De los doce signos zodiacales, probablemente sea este el que más resistencias pone a la hora de realizar cualquier cambio o adaptarse a algo nuevo. Tauro es un signo profundamente conservador, que nunca se apartará del camino que ha elegido. Si no le queda más remedio que cambiar, entonces lo hará con profunda desgana y procurará que sea lo mínimo posible, o irlo haciendo muy poco a poco, puesto que le costará mucho adaptarse a la nueva situación. Debido a esto procurará hacer muy pocos cambios en su vida.

GÉMINIS

Este es el signo que mayor facilidad tiene a la hora de realizar cambios o de adaptarse a todo tipo de personas y situaciones, de hecho, no solo tienen una enorme habilidad para ello, sino que lo desean y lo buscan. Precisamente, en el caso de los Géminis, el problema no está en cambiar, sino todo lo contrario, en estabilizarse y echar raíces, que es algo para lo que tienen una gran dificultad y no es infrecuente que tengan una vida bohemia con múltiples cambios a lo largo de la misma. Van de flor en flor como mariposas.

CÁNCER

Aquí estamos ante un signo problemático para afrontar los cambios o adaptarse a toda clase de situaciones o personas. El cangrejo parece andar hacia atrás y los nativos de este signo miran hacia el pasado y los recuerdos, donde se encuentran muy cómodos, mientras que recelan mucho más del futuro y las novedades. Pero si no le queda más remedio, afrontará los cambios con gran cautela, a ser posible dando un rodeo y procurando ir poco a poco. Su fuerte instinto de conservación le llevará a arriesgar siempre lo mínimo

LEO

La gran vitalidad de estos nativos, su gran optimismo, fe en sí mismos, fortaleza, valor y buena estrella hacen que los cambios no le den ningún miedo, tampoco adaptarse a toda clase de personas o situaciones. Sin embargo, debido su poderoso ego, preferirá que sean los demás y el entorno que les rodean quienes se adapten a ellos. No teme a los cambios, pero tampoco le gustan, estamos ante un signo fijo, que se traza un camino y lo seguirá hasta el final, y estará convencido de que son los demás quienes deben cambiar.

VIRGO

De un lado, estamos ante un signo mutable y, por lo tanto, bien dispuesto para los cambios, sobre todo a nivel mental e intelectual. Sin embargo, en realidad el asunto no es tan fácil debido a la complicada personalidad de estos nativos, su gran angustia o tensión interior, su carácter perfeccionista, amor al orden y finalmente su tendencia al pesimismo y la melancolía. Por todo ello recelarán de los cambios o si tienen que adaptarse a nuevas situaciones o personas. Estas personas necesitan profundamente la paz y la estabilidad.

LIBRA

Este signo quizás sea el mejor a la hora de adaptarse a su entorno y a otras personas, está considerado el mejor para convivir en pareja y adaptarse a la otra persona, a veces hasta incluso mimetizarse con ella, buscando siempre la concordia y la armonía, y huyendo de los conflictos y desencuentros. También sabrá afrontar grandes cambios si la situación lo requiere, pero lo hará de la forma más suave y armoniosa posible, huyendo de radicalismos, de manera paulatina y buscando siempre todo aquello que sea más constructivo.

ESCORPIO

De personalidad terriblemente firme y radical, se reafirma fuertemente en sus ideas y modo de conducirse en la vida, rechazando por completo cualquier cambio o adaptación a otras cosas. Pero si llega a la conclusión de que debe cambiar, entonces lo hará de una forma radical y absoluta, y nunca volverá a mirar hacia atrás. De hecho, es habitual que estos nativos tengan un gran cambio radical en algún momento de la vida, pero se trata de un cambio tajante y total, como una muerte y renacimiento que los lleva a otra vida

SAGITARIO

Su naturaleza optimista y esperanzada les hace que no teman a los cambios o tener que adaptarse a otras situaciones y personas. De hecho, no solo no los temen, sino que les encanta y pueden llegar a ser uno de los pilares de su vida, estos nativos son famosos por su amor a los viajes y a la aventura, a conocer nuevos lugares, personas y culturas. Su personalidad tiene mucho de nómada y no les gusta echar raíces, al menos en la juventud. Ven el lado bueno de personas y situaciones, por eso no temen a los cambios.

CAPRICORNIO

Para estos nativos la cuestión no es si les gustan o no los cambios, sino que quien manda en ellos es su profundo sentido del deber y la responsabilidad, están acostumbrados a las mayores pruebas y sacrificios, por ello si han de cambiar o adaptarse a una situación nueva lo harán sin importar si les gusta o no, en todo caso para ellos lo importante es si les conviene para sus fines. Pero si de ellos dependiera los cambios no les resultan agradables, su lema en la vida es “más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer”.

ACUARIO

No se trata de que a estos nativos les guste o no el cambio, sino que ellos son el cambio personificado. Acuario es, por encima de todo, un signo que mira hacia el futuro, portador de nuevas ideas y caminos. Y no solo se trata de que ellos cambien, sino que harán lo posible por cambiar a las personas y al mundo que les rodea, porque este es el signo de los revolucionarios y los reformadores, radicales e inflexibles en sus principios, pero suaves y diplomáticos con los que le rodean. Este es el signo de los precursores y los profetas.

PISCIS

Estos nativos tienen una gran facilidad para adaptarse y cambiar. Piscis es signo mutable y, por tanto, predispuesto a los cambios, con tendencia a un destino bohemio e inestable. En estos nativos muchas veces se disimulan las barreras entre los sueños y la realidad, viéndose expuestos a situaciones confusas o nebulosas. Su vida y destino son poco sólidos y estables, pero su gran atracción por lo espiritual y místico les lleva a una visión optimista de la vida, por ello no temen a los cambios o a verse conducidos a una vida inestable.