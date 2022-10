Las zapatillas más famosas de la moda urbana vuelven a estar de oferta en Amazon: Vans desde 49 euros

Si hay un símbolo que ilustre a la moda urbana, sin duda, es la marca Vans con sus zapatillas tan queridas por los skaters de finales de los años 70. Estos las convirtieron en todo un símbolo que ha llegado hasta los jóvenes y adultos de hoy en día. Ese minimalismo difícil de copiar o de comparar con la máxima comodidad, tanto de la tela como de la suela, y la gran calidad de sus materiales hacen posible que los modelos de la marca tengan un precio medio de 75 euros. No obstante, si sabes dónde buscar, puedes encontrar ofertas de Vans oficiales por mucho menos precio. Por ejemplo, los modelos que ha rebajado la firma en el gigante de las ventas online.

Estas zapatillas son imbatibles al paso del tiempo y han demostrado combinar con todo más allá de la moda urbana, así que no pierdas la oportunidad de hacerte, por fin, con el modelo negro con la banda lateral blanca más famosa del mercado. Si estás deseando renovar tus zapatillas porque ya no se tienen en pie, ¡es el momento ideal!, antes de que se agote tu talla de pie o de que la oferta termine.

El modelo Ward de Vans. Amazon

Este modelo en especial se llama Ward, inspirado en las Vans Classic Old Skool. El corte de las zapatillas es bajo con rayas laterales exclusivas de la firma, la punta redondeada y el cuello acolchado para evitar rozadoras. Además, no olvides su suela waffle para un agarre más firme, para no resbalarte en ninguna aventura (más allá del monopatín).

Si quieres estar atento a todos los descuentos de la firma en Amazon y también a las novedades de temporada, tanto de los modelos bajos como los tobilleros, desde 20deCompras te recomendamos que eches un vistazo a la página oficial de Vans en el ecommerce.

