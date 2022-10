La educación superó en septiembre el millón de empleos por primera vez y registró su mayor subida tras el verano desde 2015

El pasado septiembre se marcó un hito en el sector de la educación. El empleo, que siempre suele crecer por la 'vuelta al cole' tras el verano, superó por primera vez el millón de afiliados a la Seguridad Social y anotó su segunda mayor subida de septiembre de la historia, desde 2015. El descenso del abandono escolar, el aumento de la formación a lo largo de la vida y el impulso de la Formación Profesional y de la Educación Infantil son algunos de los motores que han propiciado ese incremento.

Según reflejan los datos del paro de este septiembre, el crecimiento del empleo ha sido generalizado desde febrero de 2020, aunque el aumento ha sido especialmente intenso en actividades como Informática y Telecomunicaciones (17,7%), Educación (13,1%) y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (9,5%).

Septiembre es siempre un mes de aumento de contratación en el sector educativo. Termina el verano y los colegios vuelven a reclamar a profesionales para abrir de nuevo sus escuelas. Pero esta 'vuelta al cole' ha sido especialmente fuerte en términos de empleo, siendo la educación una de las impulsoras de ese aumento de afiliación en el último mes.

Concretamente, de agosto de 2022 a septiembre del mismo año se generaron 63.649 nuevos empleos, superando por primera vez el millón de contratados en el sector. Es más, ha sido la segunda mejor subida desde que existe la actual clasificación de actividades económicas (CNAE 2009). El único año en el que la ocupación tras el verano subió tanto fue en 2015 (63.729 más), pero aun así el número de afiliados de entonces (736.575) distaba mucho del que se ha registrado este septiembre.

Fuentes del Ministerio de Educación atribuyen esta importante subida a varios factores. En primer lugar, a la habitual contratación de personal en el mes de septiembre. Luego, al crecimiento de plazas de Formación Profesional (FP) tras el impulso dado con la nueva ley del Gobierno y también al fortalecimiento del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).

"También influyen, aunque no al mismo nivel, los refuerzos de profesorado que se pusieron en marcha con la pandemia, ya que todavía se mantienen en muchas comunidades autónomas", inciden las mismas fuentes.

Menos abandono escolar y más formación

Pero en esta coyuntura hay que tener en cuenta también otras variables que han favorecido ese incremento. Las demográficas, por ejemplo. En los últimos años se ha producido una reducción importante del abandono escolar. Desde 2011, esta tasa ha disminuido 13 puntos, pasando del 26,3% al 13,3%.

"El empleo depende mucho de la demanda", incide a 20minutos Florentino Felgueroso, investigador asociado a Fedea. Y la demanda de la educación ha crecido considerablemente desde la crisis económica de 2008. Ya no solo por la caída del abandono escolar, propiciada en parte por los jóvenes que se mantuvieron en el sistema educativo al no encontrar salidas en sectores hasta entonces clave y que no requerían formación, como la construcción. Hay otra causa muy relevante que es la pandemia de coronavirus. "Hubo un aumento de la demanda educativa más allá de los jóvenes, y ha aumentado mucho tanto entre parados como entre ocupados", explica el investigador.

Según el informe de la OCDE 'Education at a Glance 2022', el 48,7% de los jóvenes de entre 25 y 34 años disponía en 2021 de un título de educación superior, 8,4 puntos más que en 2011 y casi 15 puntos más que en 2000 (34%). Además, explica Felgueroso, con la crisis sanitaria se impulsó mucho la formación en nuevas tecnologías por el teletrabajo.

Ahí entra también la apuesta que el Gobierno ha hecho por la FP a través de su nueva ley. Solo en este curso, respecto al anterior, se produjo un aumento de un 5,6% de matriculados en esta vía educativa (más de un millón de alumnos en total). De hecho, en los últimos tres años, Educación ha creado 210.000 nuevas plazas de Formación Profesional, 10.000 más de las que preveía crear en un periodo de cuatro años.

Impulso de la Educación Infantil

También destaca el impulso que ha experimentado la Educación Infantil, especialmente el primer ciclo, cuyo número de alumnos volvió a superar los 400.000 en este curso tras el descenso de 2020. Esto responde en parte a que en noviembre de 2021, el Ejecutivo aprobó una inversión de más de 670 millones de euros (a distribuir hasta 2024) para la puesta en marcha de 65.000 plazas públicas de Educación Infantil de 0 a 3 años.

A ello hay que añadirle el crecimiento de población que experimentó España tras la pandemia, muy alimentado por el incremento de la inmigración que se recuperó tras el parón. Según el INE, en 2021 el saldo migratorio fue positivo, de 148.677 personas, al registrarse un total de 530.401 llegadas.