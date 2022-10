Una comensal de 'First dates' le pide a su cita que sea "más pervertido" para cumplir su fantasía sexual

La cita entre Alejandra y Nando en First dates este jueves fue subiendo su temperatura según se iban conociendo durante la velada, hasta que la paraguaya y el colombiano no pudieron más.

El primero en llegar fue Nando, que llevó a su cita varios trofeos deportivos logrados a lo largo de los años: "Me refugio en el deporte para salir de la rutina del día a día", afirmó.

"En el amor no he tenido la suerte que me habría gustado. Estoy buscando a una mujer humilde y bella de corazón", le comentó a Lidia Torrent.

Alejandra llegó a continuación y se definió como "una mujer muy romántica y pasional que se entrega al cien por cien, sí el hombre la sabe entrar...".

Alejandra y Nando, en 'First Dates'. MEDIASET

Lo primero que hicieron durante la cena fue hablar de sus procedencias, ella de Paraguay y él, de Colombia. "Estoy harta de los latinos, quería conocer a un europeo", afirmó la joven.

Casi al final de la velada, jugaron al Rasca del amor, donde hablaron de sus fantasías sexuales. Mientras que Nando dijo que le gustaría tener sexo en un camping, ella le confesó al oído que le gustaría hacerlo en un restaurante.

Ambos notaron que habían conectado durante la cena y los dos quisieron tener una segunda cita fuera de las paredes del restaurante de Cuatro, eso sí, Alejandra lo hizo con una condición para Nando: "Tienes que ser más pervertido".