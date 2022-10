Los Presupuestos alejan el compromiso que asumió Sánchez el pasado año para estrechar la brecha entre pensionistas y jóvenes en 2050

Las pensiones se han convertido en las absolutas protagonistas de las cuentas publicadas por el Ministerio de Hacienda para 2023 y experimentarán el próximo año una subida lineal del 8,5%, marcada por la subida del IPC. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado prevé el mayor gasto en pensiones de la historia, hasta más de 190.000 millones de euros. La partida contribuirá a agrandar las diferencias económicas que separan a jóvenes y mayores, a pesar de que el propio Pedro Sánchez se había propuesto atajar este problema cuando el Gobierno publicó su informe 'España 2050', en mayo del pasado año.

Ese documento, que repasa los retos a los que se enfrenta el país en los próximos 30 años, abarca en el apartado de "cuentas pendientes" la necesidad de solucionar las desigualdades económicas existentes entre las generaciones más mayores y los más jóvenes, una brecha que se ha ido ampliando durante los últimos años.

Tanto es así, que las personas con 65 años atesoran en España "cinco veces más riqueza que las personas de 35", según el propio documento que compartió el Ejecutivo. Una circunstancia que el Gobierno de Sánchez calificó de preocupación prioritaria hace algo más de un año y que se agravará en 2023, en vista de que las cuentas públicas acordadas por el Ejecutivo establecen un aumento considerable de las pensiones, especialmente en los tramos más altos, mientras el resto de sueldos no crecen al mismo ritmo.

La revaloración del IPC hará que la pensión máxima experimente el mayor crecimiento, con una subida de 3.355 euros al año, 240 euros cada mes. En el otro extremo, el aumento de sueldo para los trabajadores de entre 20 y 24 años rondará los 336 euros anuales, 24 cada mes. Los ciudadanos de la siguiente franja de edad, que va de los 25 a los 29 años, experimentarán una subida de sueldo de en torno a 478 euros al año, 34 al mes.

A lo largo de las últimas décadas, tal y como explica el informe del Gobierno, el riesgo de pobreza se ha reducido "considerablemente" entre los mayores de 65 años, pero ha crecido entre los menores de 25, como resultado de la alta tasa de desempleo juvenil, los bajos salarios de entrada en el mercado laboral y el encarecimiento de la vivienda. La pobreza, además de estar presente en las situaciones de desempleo, afecta ya a un 13% de los trabajadores a tiempo completo, con lo que ni siquiera el trabajo es garante de protección contra la pobreza y la vulnerabilidad social, que afecta especialmente a los más jóvenes.

La oposición critica la subida de las pensiones

El 'libro amarillo' de los Presupuestos plantea una subida lineal de las pensiones del 8,5%, de forma que las pensión máxima subirá un 160% más que la media. Esta subida, que afectará a 460.000 personas en España, alzará el tramo más alto de las pensiones hasta los 42.829 euros anuales, una cifra que supera con creces al salario medio de los trabajadores de entre 20 y 24 años, tres veces menor. Esta subida ha despertado las críticas contra el Ejecutivo por "aumentar la brecha entre diferentes generaciones".

Así lo hizo el pasado miércoles la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que denunció que el excesivo gasto en pensiones supondrá "uno de cada dos euros" del presupuesto en gasto social. "La pensión en España ha subido un 40%, sin embargo, el sueldo de los jóvenes no ha subido ni un 6%. No tiene derecho a hipotecar las próximas generaciones para pagar su campaña electoral", le espetó Arrimadas a Sánchez. El presidente Pedro Sánchez respondió el martes a las críticas de la líder de la formación naranja acusándola de "comprar el argumento de que el sistema público de pensiones no funciona y hay que privatizarlo".