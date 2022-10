Ortega Cano ha dado el primer paso al tramitar su divorcio con Ana María Aldón, según Paloma García-Pelayo

Hace ya tiempo que Ana María Aldón explicó en televisión que la relación entre ella y Ortega Cano no pasaba por un buen momento. Aunque siguen conviviendo juntos, no hacen vida de pareja.

A pesar de que parecía haber confirmado su separación, después lo desmintió. Aun así, Paloma García-Pelayo ha ido más allá este jueves en El programa de Ana Rosa. Según la periodista, el torero se habría puesto en contacto con un despacho de abogados.

"Ortega y Aldón han iniciado los trámites de divorcio. Una de las partes se ha puesto en contacto con un despacho muy conocido, especializado en derecho matrimonialista. La iniciativa es de Ortega", son las declaraciones de la colaboradora.

Así pues, y según esta información, la intención de solicitar el divorcio ha sido de mutuo acuerdo, sin que se tengan que llevar a cabo juicios. Esta decisión llega justo cuando se hubieran cumplido cuatro años de su compromiso.

Por el momento, ninguno de los dos protagonistas ha afirmado que hayan comenzado con los trámites. Es más, la última vez que la diseñadora habló sobre el tema, no quiso comentar nada sobre el divorcio: "Para eso habrá que esperar. Es una pregunta muy directa y difícil de responder y no tengo la necesidad imperiosa de responder ahora mismo. Es muy difícil porque tenemos una familia, un hijo y entonces las cosas no son tan fáciles".