Dos expertos policiales y una 'exlatin queen' acuden a la Asamblea para hablar de bandas

La Asamblea de Madrid retoma este viernes, tras el parón parlamentario del verano, la comisión de estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. La nueva sesión llega en un momento en el que la violencia se ha reactivado y se ha cobrado dos vidas más, lo que ha puesto de nuevo el foco sobre la necesidad de reformas legales y refuerzos para erradicarlas.

Los grupos parlamentarios escucharán, a partir de las 15:30 horas, a tres comparecientes que conocen los entresijos de estas organizaciones delincuenciales. El primero en pasar por la comisión será el policía nacional Samuel Vázquez, presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI y que está destinado en la actualidad en la ciudad de Fuenlabrada, donde se produjo uno de los últimos crímenes. Su testimonio como experto policial se completará con el de la subinspectora de Policía María Pilar Alvarado, que es experta en la actividad bandas.

El tercer testimonio que se podrá oír en la Cámara será el de María Oliver Torres, que fue miembro de los Latin Kings y ahora es investigadora de un grupo de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) sobre el fenómeno de las bandas. Además, participa en coloquios en institutos, en los que advierte a los chavales de los sistemas de captación o de lo que supone para la vida de un joven pertenecer a una de estas organizaciones.

"Les cuento mi caso y les permito que pregunten pero no lo hago desde el principio porque entonces no me dejan hablar. Tienen muchas preguntas y es normal", contaba la propia María a 20minutos el pasado marzo, cuando fue entrevistada tras otra ola de violencia entre bandas que dejaron otros dos homicidios, uno de ellos de un menor de edad.

El foco puesto en los menores

La comisión de bandas se constituyó el pasado mes de mayo tras ser impulsada por el PP por los episodios violentos que ocurrieron a principios de este año en la capital. Comenzó su actividad a mediados de junio y en su primera sesión, el Jefe de Brigada Policial de Información de la Policía Nacional en Madrid, Javier Antonio Susin Bercero, alertó de que en los tres últimos años el número de menores pertenecientes a bandas juveniles detenidos había aumentado del 10 al 43%.

Esta es una de las circunstancias que más preocupa en la actualidad a las administraciones públicas y a instituciones como la Fiscalía. La Policía tiene constancia de que la mayoría de los integrantes que se están incorporando a las bandas juveniles son menores que entran a los 12 o 13 años y salen a los 20 años, algo que se está tratando de frenar con protocolos en los colegios, como los presentados esta semana, y con otras iniciativas como charlas y coloquios en colegios e institutos de la región.