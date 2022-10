Gonzo: "Vivo de alquiler porque no quiero pedir una hipoteca a un banco"

El programa Salvados regresa este domingo a La Sexta (21.30 horas) con una nueva temporada en la que el exbanquero Mario Conde es el primer entrevistado y en la que habrá reportajes de actualidad sobre el Prestige, el mundial de Qatar, la inflación... el periodista y reportero Gonzo vuelve a ponerse al frente de este espacio.

¿Por qué Mario Conde, tanto como personaje como para iniciar la temporada?Es un personaje interesante, tanto si quieres rememorar un momento reciente de nuestra historia, como si quieres analizar la actualidad. El programa se llama El banquero del Rey, y parte del interés venía del momento en el que estamos, en el que se están descubriendo los tejemanejes financieros de Juan Carlos I. Evidentemente, lo que te pueda contar el banquero personal del Rey, y esto no es un título creativo ni artístico, sino que realmente era el banquero del Rey, es interesante. Juan Carlos I se lo pidió y así fue. Y sabemos varias cosas, pero creo que todavía quedan otras muchas cosas por saber.

Mario Conde vale por lo que sabe y por su experiencia, ¿no?Vivimos una época, ahora mismo en la actualidad de España, que se parece bastante a aquellos principios de los 90 en los que Mario Conde era una persona fundamental en el sistema político, económico y financiero español y como vemos esos paralelismos, nos apetecía también hablar con Mario Conde y ver cómo ve él la situación actual y que nos pueda dar algunas pistas de lo que significan ciertos movimientos o ciertas situaciones que como ciudadanos vamos viendo en los medios de comunicación. Es alguien que nunca se va de la actualidad.

Pone en la sinopsis que él tiene bloqueada a La Sexta en su televisor, ¿por qué alguien como Mario Conde acepta una entrevista que obviamente va a ser incómoda?¿Cuál es la motivación de él? No la conozco, no la sé… yo sé por qué nosotros conseguimos que Mario Conde se haya querido sentar con nosotros, y es porque fuimos de cara desde el principio. Fuimos transparentes, fuimos claros y fuimos insistentes.



Él tuvo la oportunidad de ver varios programas de Salvados y en muchos de esos programas había entrevistas con el mismo formato y le convenció de que era un programa y en el que se puede venir a contar tu versión de los hechos sabiendo que esa versión va a salir en el programa y no te la vamos a tergiversar, por mucho que luego nosotros orientemos con nuestras preguntas la temática. Le convencimos de que no le íbamos a hacer ninguna “perrería”. Y él es lo suficientemente inteligente como para saber que se puede sentar delante de quien quiera y no salir mal parado.

También avanza el anuncio de Salvados que va a decir nombres propios en esa entrevista. ¿Hay alguno que no supiéramos que estaba en ese tinglado?Nosotros hemos conocido ciertas historias, pero sin saber bien quiénes eran los protagonistas y sí nos cuenta protagonistas, y lugares en los que se desarrollaron esas historias que de las que hemos leído y hemos oído hablar. Y como presidente del gran banco del país en aquel momento y en su relación con los políticos, nos dice el nombre de un político muy importante en aquella época, muy conocido todavía, que una vez se le acercó y le dijo, “oye, que tenemos elecciones, nos vais a financiar”. Y le dio 40 millones de pesetas. Dice el nombre del político y cuenta incluso que el tipo llevaba ya una factura falsa preparada para dársela a cambio.

Mario Conde culpa a los medios de comunicación del silencio que había en torno a Juan Carlos ¿está de acuerdo con esa acusación?Estoy de acuerdo, entre otras cosas porque él compraba medios de comunicación que hablaban mal del rey o de sus amantes para para que no se volviese a publicar. Sí, de acuerdo, tanto que hicimos un programa de Salvados donde hablábamos, no de lo que hizo el rey, sino de cómo se le permitió todo eso y entrevistamos a Cebrián, entrevistamos a Pedro J., entrevistamos a Alfonso Guerra… evidentemente hubo una burbuja en torno al rey que montaron partidos políticos y medios de comunicación.

¿Cuál era el por qué de aquella burbuja? Porque en aquel momento poner en tela de juicio al jefe del Estado, ellos pensaban que podía poner en peligro al resto del país.

Dice Conde en un momento dado de la entrevista que un banquero tenía más poder que un presidente del Gobierno, no sé si eso le da miedo oírlo tan claramente...Sí, acojona, claro que acojona. No sorprende, pero acojona. Hay ciertas revelaciones de personas que cuando las hacen sin ningún miedo, sin ninguna cortapisa, como en esta respuesta, es cuando te dan más miedo, porque por lo menos a mí la sensación que me transmite es lo tiene tan asumido y tan interiorizado que ya ni siquiera se ruboriza o lo disimula a la hora de verbalizarlo.



Pero bueno, ahí en nuestra historia reciente tenemos varios casos como para saber que los gobiernos en el momento de tomar una decisión que podía beneficiar a los bancos o los ciudadanos beneficiaron a los bancos.

¿El poder es para siempre?Es verdad que esto [que un banquero tenía más poder que el presidente] lo dice un tío al que luego el sistema metió en la cárcel y al que, como cuenta él, fueron los partidos políticos, principalmente PSOE y PP, los que hicieron por sacárselo de en medio. O sea, que igual tanto poder no tenía.

El periodista Gonzo. MARÍA VILLANUEVA

¿Todo esto le hace pensar cuando va con su papeleta a votar? ¿Devalúa su sentimiento como ciudadano?Sí, a la hora de votar y a la hora de otras cosas, por ejemplo, yo vivo de alquiler porque no quiero pedir una hipoteca. Soy un ciudadano bastante reflexivo con mis acciones sabiendo a quién le estoy dando cuotas de poder o no. No solo valoro si los políticos pueden estar manejados por un banco o no, valoro muchas otras cosas.



Soy consciente de que cada vez que vamos a votar mi voto tiene menos consecuencias que la vez anterior, no porque haya más gente votando y por lo tanto en mi porcentaje es menor, sino porque soy consciente de que el poder político en un entorno de Unión Europea, en un entorno de sistema capitalista, cada vez puede cambiar menos cosas, pero sigo pensando que esas cosas que se pueden cambiar son fundamentales para que vivamos en una sociedad, por lo menos, no nerviosa.

¿Es posible vivir fuera del sistema?No... bueno es posible, Santiago Lorenzo, uno de mis escritores de cabecera, vive fuera del sistema, vive en un pueblo, planta cosas, arregla cosas y de vez en cuando escribe un libro y no depende del sistema. Pero yo no podría vivir así y la inmensa mayoría de la gente no podría vivir así. Ha pasado a mucha gente que se ha ido al pueblo en plan “yo me voy del sistema” y a los seis meses está en la ciudad otra vez porque no sabe qué hacer, allí. Es cada vez es más complicado vivir fuera del sistema, chapó por los que han conseguido ese objetivo.

El sistema cada vez está más en nosotros, ¿no?Se nota en ejercicios tan pequeñitos como el pago, desde la pandemia, por ejemplo. Tú pagas siempre con teléfono o con tarjeta, casi siempre y eso significa que hay alguien que sabe perfectamente cada céntimo que te gastas, en qué te lo gastas, a la hora que te lo gastas, con quién te lo gastas, en qué tipo de actividad te lo gastas... Eso cuando pagas con un billete o con moneda eso no pasa. Así que cada vez el sistema va haciendo más por porque no te puedas salir de de ahí. Es posible, pero hay que valer.

Mario Conde fue a la cárcel por sus delitos y a día de hoy sigue siendo un hombre rico y poderoso. ¿Eso demuestra que es barato delinquir a según qué niveles en este país?Hace poco leí una frase que decía que a los muy ricos cuando les pillan no les pillan por robar, les pillan por robar mal. Hay mucho delincuente que ahora, con con la con la moda de los documentales, les gusta salir a explicar sus delitos y dicen que delinquir, hay que pensarlo, siempre, como una balanza: ¿lo que voy a ganar delinquiendo me va a hacer merecer la pena por los años de cárcel que me puede caer? Las grandes compañías como Amazon o Google, cuando hacen algo que la Unión Europea considera ilegal las multas que les ponen para ellos son calderilla.



A los muy ricos el la justicia no les acaba de hacer todo el daño o aplicarle lo que debería ser la justicia. Cuando has llegado a cierto estatus, aunque luego te caigas de ahí, seguramente has guardado algo para el momento en el que salgas.

¿Es el caso de Mario Conde?La casa en la que vive, la finca en la que vive, no son las de propias de una persona que no tiene para sus gastos personales.

¿Le compensaría a usted?No quisiera yo pasar por lo que pasa esta gente. Más allá de tener dinero suficiente como para que te merezca la pena delinquir, hay que tener una personalidad muy especial para soportar todo lo que supone eso para tí o lo que supone para tu familia. Yo no cambio la finca de Mario Conde, ni su casa, por haberle hecho pasar a mi familia una situación como la que debió pasar la gente que le quiere y que la aprecia.

En esta entrevista se habla de lo que pasó hace 25 años, pero ¿están ocurriendo ahora mientras hablamos las mismas cosas que Mario Conde cuenta que ya pasaban hace décadas?Hay un país polarizado en aquel momento, era el final del felipismo y la llegada del aznarismo, con una oposición muy fuerte y muy potente. Con los medios de comunicación en la diana... Esto significa que vivimos en un país, en una sociedad, en un sistema que es pendular. Yo no diría que la crisis de los 90 y la crisis que estamos viviendo ahora, política y social, sean distintas. Son dos caras de la misma crisis, que tiene picos y valles en los que estás más tranquilo y otros en los que estás más alto. Todo lo que pasa hoy es consecuencia de lo que vivimos ayer.

¿Se ha acostumbrado ya usted a hacer preguntas incómodas, traga saliva antes de de hacer la pregunta bomba?Ya son muchos años. En Salvados me he tenido que acostumbrar a hacerla sentado delante de alguien, no persiguiéndolo con un micrófono, que era lo que lo que había hecho durante tantos años en el Caiga quien caiga o en El intermedio, y eso no me ha resultado fácil.



Es más fácil hacer una pregunta incómoda a alguien con quien no has hablado antes, a quien no tienes sentado delante, que no te has dicho, “te concedo dos o tres horas de mi vida”, es mucho más fácil, a alguien que sale de un acto, y le abordas.

Pero en este caso tú le tienes que pedir permiso, generar primero una confianza para que él acepte sentarse. Me he tenido que acostumbrar, pero también es verdad que en el momento en el que le das al grabar es como que cambias un poco la la mentalidad.

¿Se le da mejor ahora, se compara con antaño?En esta entrevista, por ejemplo con Mario Conde, si la comparo con alguna de las primeras que hacía en Salvados. Estoy mucho más orgulloso que la de Mario Conde, que de las primeras que hacía, pero tuve que pasar por aquellas y verme en mi casa diciendo “joder, ahí me faltó un poco de punch”, para decirme a mí mismo esto no te puede volver a pasar.

En los momentos previos de las entrevistas prefiere darles palique o mantenerse al margen y no hablar demasiado?Prefiero mantenerme al margen, ayuda más, básicamente porque también me concentro en lo que en lo que está por venir, pero evidentemente no soy una persona desagradable, no le doy la espalda y me voy a otra esquina y me siento ya solo para la entrevista. Hablas, pero intentas que no sea de nada de lo que se vaya a hablar en la entrevista. Preguntas qué tal la familia, de dónde vienes, dónde pasas el verano, banalidades, conversaciones de ascensor.

Después de hacer muchas entrevistas y de conceder muchas entrevistas, porque está en ese doble plano, hay algún truco que haya aprendido haciendo entrevistas que apliques a la hora de concederlas?No, ya me gustaría. Cada vez que leo una entrevista mía digo, "joder, mira que has tenido gente que sabe callarse las cosas, ya podías aprender". A mí me cuesta mucho no ser sincero en una entrevista, porque cuando yo las hago agradezco que la otra persona sea sincera. No sé cómo podría hacer para pedirle a alguien que sea transparente una entrevista si luego el día anterior o al día siguiente, yo voy y me empiezo a callar las cosas.

​Pero sí te das cuenta de la trascendencia que tiene, de que lo que hablas en una entrevista luego queda negro sobre blanco y con un titular y entonces ahí si que lo piensas, por por la gente a la que puede afectar, porque lo que tú dices es una conversación sin ninguna mala intención, cada uno cuando lo lee, en un contexto distinto, con un estado de ánimo que saber cuál es ese momento, lo puede interpretar. Así que ya vamos a las entrevistas diciendo, "bueno, baja el pulso, te van a buscar las cosquillas por aquí o por allá"... Lo que intento siempre es estar a la altura y de que es un compañero el que me está haciendo preguntas.

Esta temporada también trae entregas como la del Prestige, la inflación, el Mundial de Qatar… qué es lo que vamos a ver en esas otras entregas?Este año trabajamos bastante más porque hemos optado por seguir haciendo las entrevistas que son marca de la casa, pero a mí me gusta mucho la calle, los reportajes, el ir a un sitio y grabar cinco, seis, siete secuencias… y es lo que hemos intentado hacer.

¿Como en el Prestige?En el aniversario del Prestige hemos visto que han quedado cosas por contar y hay personajes que nunca han hablado desde aquello y nos ha salido un programa tan bueno que lo dividimos en dos, porque tenemos contenido como para dos programas distintos. Luego hemos intentado atender a las pequeñitas cosas de la vida, que son pequeñas pero que te la pueden cambiar sin que tú te des cuenta.

¿Como cuales?Por ejemplo, hacemos un programa sobre Amazon, que no solo es una empresa, es un cambio en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comprar, en nuestra forma de relacionarnos. Queremos entender y explicar qué significa, por ejemplo, que tú le des a botón de comprar, qué maquinaria se mueve ahí. En este mundo de las pantallas se está muy bien, porque la pantalla te abre a todo el mundo, pero tú no ves qué es lo que pasa cuando activas esas cosas.



Hay otros temas de hábitos y de costumbres propias del país que las tenemos asimiladas y nos gustan y vamos a contar qué consecuencias tienen.

Se le ve satisfecho…Tenemos una temporada... cuando miro la pizarrita que tenemos y voy viendo ya lo que tenemos colocado, le digo al equipo, "tíos, tenemos que estar muy orgullosos de que propongamos hacer esto en un prime time". Cuesta mucho hacerlo, trabajamos demasiado muchas veces, pero estoy convencido que cuando acabemos la temporada y miremos atrás vamos a estar orgullosos de lo que hemos hecho.

Respecto a los invitados, ¿quién os ha dicho más veces que no quiere ir?Es una competición reñida… El Presidente y el líder de la oposición son los primeros… pero ya por definición son dos personas a las que es muy complicado entrevistar porque la trascendencia de lo que digan es mucho mayor que en cualquier otro tipo de personas a las que puedas sentar.



Vamos detrás de Pedro Sánchez desde que estoy en en Salvados y no ha llegado el momento de que se pudiera sentar y de Pablo Casado en su momento y a Feijóo también le hemos tirado la caña y es complicado. Luego hay otros que después de mucho tiempo de decirte que no de repente levantan ellos el teléfono y dicen "oye, mira lo he pensado mejor me gustaría".

Así que no debo decir que alguien no ha querido venir a Salvados hasta el día en el que yo me vaya de Salvados, o Salvados se acabe.

Joaquín, el novato se estrenó con un 29,5% de audiencia y casi 3 millones de espectadores, ¿no han pensado en llevarle de invitado?Fue lo primero, que me dijo mi madre esta mañana. Me dijo que lo había estado viendo y le dije que había hecho un 30%. Y me dijo "Uy, vas a tener que llevarlo al programa, que seguro que te da audiencia".



La verdad, yo con Joaquín prefiero irme a comer o cenar por ahora, que tenerlo en Salvados, porque ya le han entrevistado en mogollón de programas y ahora tiene el suyo propio. Igual el día que se retire del fútbol sí que me parece que pueda tener una entrevista que sea interesante para el público que ve Salvados. Nosotros hemos hecho algún programa sobre el fútbol, intentamos ver la parte que hay detrás y que venga y un tipo que lleva ahí 21 años me parece que lleva de carrera profesional, que ha estado en España, que ha estado en Italia, pues tiene que saber misa de lo que hay en la trastienda del Fútbol.