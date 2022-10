En medio de las incógnitas que giran en torno a su ruptura con Esther Doña, el juez Santiago Pedraz se dejó ver este miércoles en un evento de Consentino en Madrid. Allí acudió con una amiga de la que no se separó en toda la velada.

Pedraz posó a su llegada con una elegante mujer a la que definió como "una amiga de toda la vida", sin aportar más detalles. Y es que, pese a la insistencia de la crónica social por saber por qué se despidió de la socialite, este prefiere no hablar de ello.

La pareja anunció sus planes de boda en un reportaje para la revista ¡Hola! Y, un día después, saltó la noticia de su ruptura. En una conversación informal con 20minutos, Pedraz, que no habitúa a hablar de su vida privada, explicó que "aquellas declaraciones fueron puntuales porque cuando uno está enamorado, no le importa decirlo a los cuatro vientos".

Esther Doña declaró el pasado mes de agosto que el juez cortó su relación por un mensaje de WhatsApp, sin dar pie a una conversación. Según la malagueña, el texto fue breve y rotundo: "Nuestra relación es imposible, hablamos algún día. Cuídate, besos".

"Rompí la relación el pasado 12 de agosto. Desde entonces, absoluta distancia. Hay líneas rojas que no se pueden traspasar. Esther las pasó y por eso me planté y rompí", declaró el juez, una versión que no coincide con la de la viuda de Carlos Falcó, que dice que cortaron el día 20 de ese mismo mes.

"Intenté ponerme en contacto con él, no lo conseguí y entonces decidí hablar con su hermano y comentarle el mensaje que recibí. Lo único que recibí es otro mensaje que me decía que cómo se me ocurría hablar con su hermano, cuando él no le había contado nada a nadie, entonces no sé, no entiendo nada", apuntó en un evento.

Desde entonces, ninguno se ha pronunciado sobre este hecho, del que siguen surgiendo preguntas. Algunas exparejas del juez declararon que a estas también las había dejado por teléfono.