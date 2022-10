Plan secreto y misión pública

El pasado domingo, día 2 de octubre, en una doble página dedicada a los cinco años del 1-O, es decir, a la proclamación de la república catalana puesta en suspenso apenas unos segundos después, Miguel González encargado en el diario El País de los asuntos de Defensa y Fuerzas Armadas, descubría con aire sensacional: ‘El plan secreto del Ejército para impedir la secesión’. El periodista, a partir del libro de memorias Rey servido y patria honrada (Ediciones Deusto, 2022), traza una información que reconstruye la operación para llevar 3.500 militares a Cataluña, "que estuvo activada durante los escasos segundos en que Puigdemont mantuvo la declaración de independencia". El texto mantiene una alta tensión narrativa en el arco que va desde las vacaciones de agosto del 2017 en una casa rural de Cáceres del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general de Ejército Fernando Alejandre Martínez, primer eslabón de la cadena de mando militar, hasta la solicitud que hace a la ministra María Dolores de Cospedal de una directiva política que diera cobertura legal a los planes que estaba elaborando para Cataluña en previsión de la contingencia de que llegara a ser necesario el apoyo de las Fuerzas Armadas (FAS) a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (CFSE), conforme ha de hacerse en los casos de necesidad que señala la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005.

Llegados a este punto, qué interesante resulta advertir la lógica inversa a que se atuvo en este caso la Moncloa, donde al general "no está previsto reunir el Consejo de Seguridad Nacional", cuya presidencia correspondía al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy. El artículo precisa entonces que el apoyo mencionado de las FAS a los CFSE se ha activado en la lucha contra el terrorismo y para "preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas", contemplados en la mencionada Ley, aunque esta vez la amenaza no era terrorista ni de orden público sino de ruptura de la integridad territorial. Y Miguel González escribe que "atajar un riesgo para la integridad territorial" es "uno de los cometidos que el artículo octavo de la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas".

Pero esta mención a la Carta Magna merece hacerse con más exactitud. Porque el artículo citado dice dos cosas. Primero, de qué se componen las Fuerzas Armadas, a saber: del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Es decir, que no se componen ni de la Guardia Civil, ni de la Policía Nacional, ni tampoco del CNI. Segundo, cuál es su misión. No dice "cometido", ni "competencia", ni "encomienda", ni "papel", ni "función", dice misión, que es un término muy cargado que solo se utiliza esa única vez a lo largo de los 169 artículos de que consta la Constitución. La misión tal como se declara es doble: garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Obsérvese también aquí la cuidadosa elección de los dos verbos garantizar y defender. Lo que no dice el artículo octavo es que haya de ser el Estado Mayor de la Defensa el que haya de definir cuál sea la integridad territorial, sus límites o su perímetro.

En cada momento, las Fuerzas Armadas han de defender la integridad territorial vigente que solo podría ser alterada por el Parlamento. El día en que España quedara definida teniendo como límite norte el Ebro, solo hasta ahí llegarían las FAS pero hasta entonces defenderán la península de los Pirineos a Cádiz.

O sea, que más que de un plan secreto del Ejército para impedir la secesión, se trataría en el caso del que hablamos, de cumplir, sin más, una misión pública que le viene confiada por el artículo octavo. ¿Entendido?