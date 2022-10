Logan Paul arremete contra Bad Banny después de ser acusado de "aprovecharse de Puerto Rico": "Es un hipócrita"

Logan Paul ha mostrado su enfado tras ser señalado por Bad Bunny como uno de los 3.000 multimillonarios que se "están aprovechando de Puerto Rico" tras mudarse a la isla solo por la rebaja fiscal ofrecida.

La polémica ley llamada Act 22 llamó la atención de muchos empresarios al anunciar que todos aquellos que cambiaran su residencia al estado se ahorrarían los impuestos federales. El youtuber, junto con su hermano Jake, fueron algunos de los que confesaron poco después que habían decidido mudarse.

Una decisión que, aunque no ilegal, levanta la misma indignación que la mudanza a Andorra de muchos creadores de contenido españoles. Así lo ha mostrado Bad Bunny en el videoclip de su canción El Apagón, que ha convertido en el documental llamado Aquí vive la gente.

Las condiciones de vida y del gobierno del país de origen del cantante no son las mejores y muchos señalan que la mudanza de más de 3.000 empresarios no ha ayudado a la economía, sino que ha dificultado la vida de los vecinos alzando los precios de las viviendas.

Una acusación que Logan Paul no se ha tomado nada bien y ha contraatacado en el pódcast del periodista estadounidense Philip DeFranco.

En la entrevista ha defendido que su presencia en la isla ha sido beneficial, ya que ha ayudado tras los huracanes y ha donado altas cantidades de dinero. Sin embargo, más allá de su impacto en Puerto Rico, ha querido lanzar un dardo a Bad Bunny.

"Bad Bunny es un puertorriqueño, que vive en Puerto Rico y que se aprovecha en privado del mismo programa de impuestos que condena públicamente", ha acusado Paul. "Y hay puertorriqueños locales que lo saben".

Según ha explicado, sin pruebas, existe otra ley a la que Benito, como se llama en realidad, se acoge para tener también rebaja fiscal de sus ingresos. "Me encanta Bad Bunny, pero no puedo soportar personalmente la naturaleza hipócrita de su explotación", ha declarado.

El ahora boxeador asegura que hay un periodista actualmente investigando estas acusaciones, que supondrían un fuerte problema de imagen para Bad Bunny, especialmente después de la publicación del documental.

"Estoy orgulloso de vivir aquí", ha concluido Logan Paul en el encuentro: "Estoy obsesionado con este lugar y no tengo las respuestas a cómo puedo hacerlo bien. No sé cuál es el equilibrio en términos de igualar la oportunidad de impuestos que se me ha dado y cuánto puedo devolver a la isla".