Tras varios meses en los que la familia Flores había conseguido apartarse de los focos, con el final del verano, el clan vuelve a estar en boca de todos. En esta ocasión, debido a la nueva relación sentimental de Olga Moreno con Agustín Etienne, representante de la empresaria y de Rocío Flores.

Tal como han comentado los colaboradores del Club Social de El programa de Ana Rosa, Rocío Flores se enteró de la nueva ilusión de Olga a través de los medios y, ante ello, optó por dejar de seguir a la que fue su madrastra en las redes sociales.

"El hecho de que la dejase de seguir es la manera en la que los jóvenes de hoy en día muestran su enfado. Yo no lo entiendo, pero es así", ha destacado Alessandro Lecquio. "Si esta señora tuviera que enfrentarse con alguien es con su padre, que le puso unos 'tochos' a la madrastra y ella, durante un año, los llevó puestos y ahora está intentando alegrarse la vida", ha agregado el conde.

Pepe del Real, por su parte, ha apuntado que, según le ha dicho la propia Rocío Flores, "no está molesta, simplemente, no quiere hablar de Olga". Sin embargo, Antonio Rossi ha señalado que "sí está molesta": "Rocío Flores no se entera por Olga ni por Agustín de que están juntos. Sospecha, ata cabos y hablan antes de la exclusiva de Olga".

"El mismo domingo que salió la información, Rocío eliminó a Olga de sus redes, luego rectificó y la cosa rodó. La relación ahora no es tan fluida, al final ella se siente entre su padre y la que considera su segunda madre, pero también tiene que entenderlo. No le pueden estar contando absolutamente todo, sobre todo ahora que ya no se enfrenta a los medios" ha añadido Rossi.

Visiblemente indignado, Lecquio ha vuelto a tomar la palabra: "Déjate de gilipolleces. Ya está bien. Con papá, barra libre, la niña. Papá tiene licencia para hacer exactamente lo que le da la gana. La mamá no. El cabreo inicial le salió de dentro dejándola de seguir".

Bibiana Fernández, que ha destacado que considera que Rocío Flores es una buena compañera, ha apuntado: "De lo único que se le puede tachar a Rocío es de que tiene un sentimiento incondicional hacia su padre. Cuando algo se cruza entre su padre y ella, sea Olga, Rocío, Pepa, Antonia o Pilar, no vale la jugada. La jugada es papá y eso ella no lo puede remediar. No lo digo como un reproche, sino como algo que le sucede.