Alicia Acosta, 'Peque y yo': "Quería reflejar los miedos y dudas que pasan por la cabeza de los niños y niñas cuando tienen una pérdida"

La pérdida de un ser querido es algo por lo que todos tenemos que pasar en algún momento. A veces se trata de un familiar, otras veces de un amigo y, en otras, es a nuestro compañero de cuatro patas a quién perdemos, pero en todos los casos, estas pérdidas van acompañados de un duelo después. ¿Alguna vez has pensado lo complejo que debe ser para un niño pasar por este proceso que ya de por sí nos cuesta a los adultos?

La malagueña escritora de cuentos Alicia Acosta, conocida por publicar libros como El pequeño pirata Serafín (2017), ¡Vivan las uñas de colores! (2018) o Mis más terribles pesadillas (2021), se hizo esa pregunta tras vivir la pérdida de su perra Sua, con la que había compartido nueve años de su vida.

Así, tras un sueño reconciliador con la muerte de Sua y teniendo a sus sobrinos en mente, los cuales han crecido con animales a su lado, Acosta empezó a crear Peque y yo (2022), un cuento que enseña a los niños a superar el duelo tras la pérdida de un ser querido que ha publicado NubeOcho ediciones.

Alicia Acosta Málaga (1975) Esta malagueña lleva la literatura en la sangre. Criada en una familia de lectores, desde bien pequeña se contagió del gusanillo de la literatura, escribiendo historias y diarios. Escritora y narradora de vocación, Acosta es Licenciada en Psicología por la Universidad de Málaga, también es animadora de lectura, dinamizadora de bibliotecas y colabora con la radio Onda Color, entre otras actividades relacionadas con la literatura. Su cuento 'El pequeño pirata Serafín' fue finalista del International Latino Book Award en la categoría al mejor álbum ilustrado infantil en inglés, y ahora 'Peque y yo' ha quedado tercer finalista de los mismos premios en la categoría Libro ilustrado de niños más inspirador.

Para empezar por el principio, ¿de dónde le viene la afición por la literatura y la escritura?La verdad es que el amor por la escritura me viene desde siempre. Cuando era pequeña era muy curiosa y escribía cuentos y, de hecho, desde que aprendí a escribir he llevado al día diarios, no solo en su forma creativa (para expresarme), también de forma terapéutica. También y por suerte, en casa he tenido una familia muy lectora. Siempre que había un huequito veía a mis padres leyendo en un rincón, eso se contagia.



Y, ¿por qué esa predilección por los cuentos?Es un mundo que siempre me ha fascinado. En el 96 empecé a narrar de forma profesional y cuando descubrí el cuento ilustrado me pareció una maravilla. Yo escribía para narrar, no para publicar y al final, pues el que está a punto de publicarse es ya mi 18º cuento.

La historia de Peque y yo, sobre el duelo tras la muerte de un ser querido, en este caso, un perro, ¿tiene algo de real o es pura ficción?Hay una historia real detrás. Yo siempre me he criado rodeada de animales, me encantan todos ellos, tengo una compañera tortuga, Burocracia de 26 años y hasta hace poco compartía mi vida con una perra llamada Sua. Cuando me fui a vivir sola la recogí de un taller y desde entonces fue mi compañera. Por desgracia, murió prontito, con nueve años, al ser tan grande desarrolló una cardiopatía y tuve que acompañarla hasta el último segundo. Me costó muchísimo hacer el duelo de su muerte.



En un viaje a Noruega soñé con ella y al despertar era como que me había reconciliado con su muerte, como si me hubiera podido despedir después de haberla perdido. Cuando esto sucedió sentí que tenía que escribir esta historia. Además, si a mí como adulta me había costado tanto trabajo (asumir esa pérdida y despedirme) pensé en los niños y niñas (acordándome mucho de mis sobrinos, que se van a tener que enfrentar a una situación parecida en un periodo no muy lejano), que no terminan de entender los sentimientos, me pregunté el cómo debía ser de complicado para ellos.



Entonces, escribió este cuento un poco movida por los sentimientos y con la intención de ayudar a los niños que se puedan ver en esa situación, ¿no?Sí. Además, queríamos que fuera un libro muy honesto, una historia sincera y sin metáforas porque a veces éstas pueden terminar confundiendo a los niños. Es un libro que pretende ayudarles a superar el duelo, ese momento de dolor que tenemos delante y que queremos que avance a una gestión positiva del mismo y terminar con una sonrisa.

Le habrán ayudado sus conocimientos de psicología en este sentido, me imagino.Bueno, utilizamos un grupo de psicólogos especializados en la gestión del duelo infantil para asesorarnos y nos estuvieron acompañando en todo el proceso de creación para que el libro fuera un libro responsable. Siempre intento recurrir a profesionales porque es la forma más honesta de hacer un libro que vas a poner en manos de un niño o niña, a pesar de que yo pueda saber más o menos.

Me comentaba que la idea le vino a raíz de un sueño, ¿cómo fue?Al día siguiente del sueño recuerdo mirar a mi pareja y decirle "me acabo de reconciliar con la muerte de Sua" y coger una libreta y ponerme a escribir. Fue una historia que nació sola. Mientras que otras veces repasas muchísimas veces cada frase y párrafo, cuando me levanté tras escribir esta era redonda, perfecta, se le han cambiado muy pocas palabras.

Y, ¿cómo ha sido el recibimiento del público?Pues estoy muy contenta porque Peque y yo ha recibido el tercer premio en la categoría Most Inspirational Children's Picture Book (Libro ilustrado más inspirador para niños) en los International Latino Book Awards de Estados Unidos y ha quedado como uno de los mejores libros del año en Corea, tras su traducción al coreano, por el Children culture and education research Institute (Instituto de investigación en cultura y educación infantil).