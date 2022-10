Mazón carga contra Puig por el "colapso" de los servicios sociales y le exige competir por hacer fiscalmente "atractiva" a la Comunitat

El presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha expuesto este jueves los principales ejes de la que será su acción de gobierno si logra imponerse en las próximas elecciones autonómicas, previstas inicialmente para mayo de 2023. El también presidente de la Diputación de Alicante ha cargado contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por el "colapso" de las políticas sociales en áreas como mayores, inserción y sanidad, a la vez que ha desgranado su propuesta fiscal, que pasa por potenciar la autonomía valenciana en este campo para hacer "atractiva" a la Comunitat Valenciana frente a otros territorios. Además, ha afirmado que aspira a gobernar en solitario y ha prometido que si accede a la presidencia autonómica habrá AVE entre las tres provincias y construirá 10.000 viviendas públicas.

Durante una conferencia pronunciada en Fórum Nueva Economía. Tribuna Mediterránea, el líder del PPCV ha expuesto los tres pilares de su gobierno (el social, el del crecimiento y el autogobierno) y ha insistido en desarrollar la autonomía fiscal de la Comunitat, para lo que ha vuelto a ofrecer a Puig el apoyo a su reforma si acepta tres condiciones: convertir en progresivo el impuesto de transmisiones patrimoniales, tener como prioridad "absoluta" las clases medias y bajas y descartar la tasa turística.

"No se llora cuando otras autonomías se convierten en atractivas, se compite, se da la batalla", ha reivindicado en alusión a las propuestas fiscales de otros barones autonómicos del PP. Pero ha abogado por hacerlo "sin recelar de los demás ni pedir que se les sancione", en alusión a la propuesta de Puig, que "ha durado unos días", de penalizar en la financiación a quienes bajen impuestos.

Mazón ha manifestado que le gustaría tener enfrente una propuesta del Botànic que fuera "seria y coherente" frente a lo que ha calificado de "humo fiscal". En su opinión, solo hay "un enorme ruido de un presidente que al día siguiente ha sido cuestionado por sus propios compañeros de gobierno". A su juicio, la reforma que "necesita" la Comunitat es la del PPCV, que contempla la devolución a los valencianos de los 1.500 millones de euros "recaudados de más por la inflación" mediante la bajada de impuestos. "Si hacen falta votos, aquí están los del PP", ha afirmado.

En materia social, Mazón ha explicado que, durante estos últimos años, la Comunitat Valenciana "ha aumentado su brecha social, se han disparado los datos de pobreza, somos líderes en paro juvenil, en abandono de tierras agrícolas y en presión fiscal sobre todo a salarios medios y bajos. Se han duplicado las listas de espera sanitarias, las de plazas públicas para personas mayores y las de vivienda social de manera inaudita", ha añadido.

Listas de espera, vivienda y educación

Como receta frente a esta situación, aboga por poner "todos los recursos públicos y privados, sin prejuicios, con gratuidad y universalidad, a disposición de las políticas sociales y sanitarias". Entre otras medidas, ha anunciado la fijación por ley del tiempo máximo de espera para intervenciones y consultas de especialistas, así como la aprobación de incentivos para ocupar las plazas de sanitarios de difícil cobertura. Del mismo modo, impulsará una Ley del Tercer Sector Social y la financiación plurianual a las entidades sociales, así como el desbloqueo de la Renta Valenciana de Inserción y el Ingreso Mínimo Vital.

Por otra parte, ha avanzado la construcción de 10.000 viviendas públicas durante la próxima legislatura aumentando el módulo básico de 1.800 a 2.200 euros por metro cuadrado. También apuesta por hacer progresivo el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales "con tipos súper reducidos para jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, municipios en riesgo de despoblación y víctimas de violencia de género".

En materia educativa, Mazón ha anunciado la gratuidad de la etapa 0-3 años. "Libertad de elección de centro público o privado sin prejuicios, gratuito, universal, sin papeleo para las familias, y todos en marcha en el curso 2023/24. Sabemos lo que vale, y hemos dicho de dónde lo vamos a sacar", ha manifestado. Del mismo modo, ha insistido en la necesidad de "garantizar la Ley de Libertad Educativa, reforzar al profesorado y aplicar la cultura del esfuerzo. Los padres elegirán la lengua vehicular y el modelo educativo de sus hijos y la música volverá a las aulas".

Además, ha prometido una cuota cero para os autónomos menores de 35 años durante los tres primeros años de actividad, más ayudas agrícolas y limpieza de montes, tranvías en Elche, Castellón-Vila-real, Denia-Gandía y Grao-Playas de Castellón, así como la conexión en AVE entre las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

Finalmente, en materia de autogobierno, ha avanzado que prohibirá por ley las subvenciones "a las entidades que se avergüenzan de que seamos valencianos. Nuestras tradiciones, cultura, literatura y música son señas de identidad", ha aseverado.

"La Generalitat ni influye ni pinta nada"

El líder del PPCV ha criticado que la Generalitat presidida por Ximo Puig "no influye no reivindica, ni pinta ya nada en Madrid. Ni financiación, ni infraestructuras, ni agua y los peores presupuestos generales que se recuerdan, muy por debajo de la media", ha indicado.

En cuanto al posible escenario que se pueda abrir tras los comicios del próximo año, ha asegurado que aspira "todos los días a que haya un gobierno unido, fuerte y exclusivo del Partido Popular", al ser preguntado por si contempla o tiene conversaciones para un hipotético Consell compartido con Vox.

Según ha expuesto, en su partido tienen "tendencias" que apuntan hacia un Consell gobernado en solitario por el PP, por lo que cree que "merece la pena explorar ese camino", el mismo por el que optó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante una Generalitat que actualmente "no influye, no reivindica y no pinta nada en Madrid".

"Hoy estoy en condiciones de presentar un partido unido, un proyecto claro y un espacio de encuentro para todos los valencianos", ha proclamado tras recordar que lleva 14 meses desde que fue elegido en primarias para "liderar" el cambio. Además, ha afirmado que no le "obsesiona" la popularidad", sino ilusionar a la gente.