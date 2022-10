Ana Milán reflexiona sobre las parejas: "La mayoría de hombres piensan que a mí hay que darme caña y yo funciono bien suavecito"

Ana Milán y Sebastián Gallego han terminado la primera temporada de La vida y tal, su pódcast en Pódimo. Y la pareja de amigos ha querido decir adiós hablando de uno de sus temas favoritos: el amor.

"Hay una cosa muy importante, y es que decir 'te quiero' no es querer. Parece, pero no", reflexionó la actriz. "La gente cambia, lo que pasa es que no cambian cuando nosotros queremos. La gente cambia cuando ellos lo consideran necesario. Ahí es donde se cambia".

Pero, sin pelos en la lengua, la intérprete confesó que le gustaría volver a tener pareja: "Me encantaría que llegara el amor de mi vida esta tarde y me consintiera".

"Además, como tengo mucho carácter, la mayoría de los hombres piensan que a mí hay que darme rock&roll y nada más lejos, porque yo como funciono bien es suavecito y consintiéndome", aseguró.

Ana Milán también habló sobre la infidelidad, en concreto, sobre las dudas de una persona de si su pareja le está siendo infiel. "Me parece que uno tiene que sentarse y hablarlo. ¿Hablarlo de qué manera? Sin acusaciones, diciendo: 'sea verdad o sea mentira lo que está pasando, yo lo estoy pasando mal'. Me parece que contar desde donde estás tú sin acusar al otro es muy importante", opinó. "Cuando hablamos de una pareja, siempre tenemos que valorar ambas partes".

De este modo, la pareja de amigos despidió la temporada. "Nos vamos. No sabemos si volveremos. En cualquier caso, si volvemos, nos interesarán vuestras movidas. Gracias por regalarnos vuestra vida, vuestro sentido del humor, vuestro tiempo, abrir vuestro corazón con nosotros… Sois increíbles", comentaron. Sin embargo, Podimo ha confirmado que sí habrá una segunda temporada.