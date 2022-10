La remarcable trayectoria de lucha social de la artista Carrie Mae Weems se reparte por tres museos barceloneses

La Fundación Mapfre y la Fundació Foto Colectania de Barcelona recorren mediante una nueva exposición conjunta la trayectoria de la artista norte-americana Carrie Mae Weems (1953). La muestra se titula 'Un gran giro dentro de lo posible', y se puede visitar desde este jueves hasta el 15 de enero. Está repartida en tres espacios, el centro KBr, la Fundación Foto Colectania, y el MACBA, que acogerá una videoinstalación de la artista.

Se trata de una de las exhibiciones de la autora más amplias que se han hecho y que recorre toda su trayectoria. Aborda aspectos como la lucha social, la problemática racial o la figura de la musa femenina.

A lo largo de su carrera, Mae Weems ha usado los estereotipos raciales, sexuales y políticos para mostrar una crítica al sistema.

La exposición surge de un largo proceso de gestión, que culmina después de seis años, momento en el que los impulsores comenzaron a trabajar para traer la obra de Mae Weems a Barcelona. La autora ha asegurado desde la capital catalana que "está encantada" de poder exhibir su obra en Barcelona, que "desprende arte y vida por todas partes", ha añadido.

La artista ha explorado tensiones y problemáticas sociales durante su trayectoria como la identidad de género o la segregación racial. "Las problemáticas son muy similares en los Estados Unidos y en Europa", en referencia al "resurgimiento de la extrema derecha en las naciones occidentales".

La artista Carrie Mae Weems, esta semana en Barcelona. ACN

La exposición, a través de sus tres espacios, aborda todas las perspectivas y temas de la obra de la artista a lo largo de los años. Según ha explicado la comisaria y directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose, "Carrie Mae Weems ha ido interrogando la historia, y ha cuestionado la visibilidad o invisibilidad de los que han contribuido a construirla".

Según la comisaria, "en muchos de sus trabajos, Weems se presenta como una nueva narradora de la historia, a veces de manera literal, porque se fotografía a ella misma, o como un personaje anónimo, una mujer, un cuerpo negro en una actitud performativa".

Su obra también está presente en algunas

de las colecciones públicas y privadas más importantes del mundo, como la del Metropolitan Museum of Modern Art de Nueva York, la National Gallery of Art de Washington o la Tate Modern de Londres

La muestra recoge desde su primera serie 'Family Pictures and Stories' (1978-1984), que se podrá ver en el centro KBr, hasta la 'Kitchen Table Series' (1990) y 'And 22 Milion Very Tired and Very Angry People' (1991), disponibles en la Fundación Foto Colectania.

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) expone la videoinstalacióm 'Lincoln, Lonnie and Me' (2012).

Weems ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas del Metropolitan Museum of Art o el Museu Guggenheim de Nueva York o del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. Su obra también está presente en algunas de las colecciones públicas y privadas más importantes del mundo, como la del Metropolitan Museum of Modern Art de Nueva York, la National Gallery of Art de Washington o la Tate Modern de Londres.