Ana Luque rompe su relación con Olga Moreno y la ataca: "La queremos mucho, pero basta ya de victimizarla"

En 2021, Olga Moreno resultó ganadora de Supervivientes con una gran defensa en plató por parte de Ana Luque, su mejor amiga desde hace años. Un año después, esta repitió la aventura de la ex de Antonio David Flores, aunque con menos éxito, y en su regreso a España se encontró con una situación muy diferente con ella.

Luque no se vio apoyada por Olga, lo que le ha decepcionado bastante, además de que no se han puesto en contacto aunque lo ha intentado varias veces. Por eso mismo, la sevillana ha optado por desenmascarar a la ganadora de Supervivientes en una entrevista para la revista Lecturas.

"Nos da mucha pena esta situación, queremos mucho a Olga, pero ya está bien de victimizarla", dijo claramente Ana Luque. Además, también declaró: "La gente dice: 'la pobre'. Es una luchadora, pero no es la primera que tiene una situación familiar difícil, que mi madre se me murió también".

La examiga de Olga Moreno asegura que en muchas ocasiones no se ha valorado lo suficiente, por lo que considera que le han utilizado. "He tenido que ir a defenderla cuatro meses. ¡Nadie lo ve! Dejé aquí a mis niñas y mi marido y me lo he pagado todo. Me he dejado mi sueldo, me he gastado lo que no está escrito. ¡Todos los días un modelito para ir impecable! Yo era el espejo de ella en plató y quería que se sintiera orgullosa de mí", ha confesado sobre aquella época en la que la defendía.

Al ver que Olga ni se ha pronunciado sobre su paso por Honduras, Ana Luque siente una gran decepción. "En cuatro meses no ha habido una llamada de nadie de la familia para alentarme. Solo alguna vez me llamaron para criticar porque, según ellos, había metido la pata", ha terminado diciendo.