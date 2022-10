Raquel Lozano y Marina Ruiz se enfrentan en 'Pesadilla en el paraíso': "En tu próxima relación, quiérete más"

Telecinco emitió este miércoles 5 de octubre una gala de ‘Pesadilla en El Paraíso’ que, excepcionalmente, se emitió en directo. El programa contó con dos expulsiones: la de Raquel Lozano y la de Xavier Font.

Después de haberse convertido en la nueva expulsada de ‘Pesadilla en El Paraíso’, Raquel Lozano entraba en plató. Allí se ha reencontrado con Marina Ruiz y ambas han compartido unas palabras momentos después.

Carlos Sobera anunciaba a Raquel que se iban a realizar conexiones en directo a lo largo de la noche con la granja, especialmente con Omar Sánchez.

La recién expulsada comenzaba a hablar de él y Marina la miraba con atención. Fue entonces cuando el presentador le ha preguntado por su relación con ella: “Marina no es mi conflicto ni mi enfrentamiento. Es Omar. Con Marina no tengo nada. Que les vaya bien, que sean felices y coman perdices”, decía.

Marina Ruiz reprocha a Raquel Lozano su actitud con Omar Sánchez

La andaluza tomaba la palabra: “Raquel, cuando tú entraste, yo te escuché y empaticé contigo, pero cuando he salido y he visto todo lo que has liado fuera… Te voy a decir una cosa como mujer, para tus próximas relaciones, tía, quiérete un poco más, ten más dignidad y no hagas esas cosas”, le aconsejaba.

“Me parece muy bien ese consejo y es lo que ahora mismo estoy llevando a cabo, ya lo he hecho yo antes de que tú me lo digas. Pero era mi única manera de defenderme, yo he podido hablar en platós, pero tú también tienes un canal de mtmad en el que pones a fuego y a hierro a Hugo Paz”, le respondía Raquel.