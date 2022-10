Conchi, en 'First dates': "Si me hacen tilín, el tolón es seguro"

"Las cosas malas las canalizo e intento ver todo positivo. Nunca he estado amargada, y menos por un hombre", afirmó Conchi en su presentación de este miércoles en First dates.

Carlos Sobera recibió a la andaluza a las puertas del local de Cuatro y la acompañó hasta la barra para preguntarle cómo le había ido en el amor: "Me he enamorado pocas veces en mi vida, pero porque lo he hecho de verdad", reconoció la funcionaria.

"No me he casado ni he tenido hijos, pero jamás me ha pesado esa circunstancia. Me decían que era muy exigente, lo que pasa es que si llega, llega, y sino, no", explicó.

El presentador también quiso saber el tiempo que llevaba sola: "Nunca lo estoy, pero en cuestiones amorosas, llevaré unos nueve años sin salir con alguien. Si me hacen tilín, el tolón es seguro", le contestó entre risas.

Su cita fue Antonio, que coincidió con pareja de la noche en que nunca se había enamorado: "No sé que es eso. Dicen que se sienten pajaritos, pero yo no lo he sentido todavía", afirmó el contable.

Conchi y Antonio, en 'First dates'. MEDIASET

Durante la cena, el sevillano le explicó a Conchi que se divorció hace cuatro años y que los dos primeros años quería libertad, pero que ahora ya no quería estar solo.

Eso sí, al saber que la funcionaria era soltera, exclamó: "Así la puedo estrenar yo!". La profesión de su cita también le gustó, ya que así le podía arreglar los papeles que él no sabía.

A ella no le importó que Antonio tuviera tres años menos (60 de él por sus 63), pues consideró que ella parecía más joven que su pareja de la noche en First dates.

Al final, el sevillano sí que quiso tener una segunda cita con Conchi porque "me ha faltado tiempo para conocerla". Ella, por su parte, también quiso volver a verle: "Podemos tomarnos un café para ver qué pasa".