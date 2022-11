Los loros son capaces de bailar al ritmo de la música: "Es algo propio de aquellos que viven en cautividad"

De llamativos colores y con la facilidad de emitir numerosos sonidos, entre las simpáticas características que destacan en los loros se encuentra su capacidad de bailar y seguir el ritmo de la música, pero, ¿cómo lo hacen? Un estudio de la Universidad de Harvard publicado en Current Biology da una posible respuesta a esta pregunta.

Si tenemos este tipo de aves en casa, seguramente ya hayamos presenciado uno de esos momentos en los que suena nuestra canción favorita, rompemos a cantar y bailar y, sorprendidos, nos damos cuenta de que nuestro loro está también dándolo todo a ritmo de la música. Durante mucho tiempo se ha creído que los únicos capaces de movernos rítmicamente éramos los humanos, pero la psicóloga Adena Schachner, directora del estudio de Harvard descubrió que no es así.

Existen especies de animales, entre ellas las cacatúas y los loros, que no solo pueden imitar los sonidos que escuchan si no que también son capaces de seguir su ritmo. Tras visualizar más de mil vídeos en YouTube en los que distintas especies de loros bailaban al ritmo de la música, la psicóloga y sus compañeros de investigación llegaron a la conclusión de que "estas aves nacen con predisposición para imitar los sonidos y bailar, pero eso no significa que la desarrollen por igual".

Por su parte, Roger Valls, cofundador de la asociación Avetropic, cuya misión es salvaguardar el bienestar de las psitácidas que viven en condiciones de cautividad, asegura que "los loros son de los pocos animales capaces de descifrar los ritmos y seguirlos y realizar coreografías al mismo tempo que la música".

"Sin embargo, hay mucha parte aprendida, si un loro ha vivido siempre con alguien y se le anima a hacer algún movimiento, recompensándolo con cariños o con premios, el animal tenderá a repetirlo", añade. "Por eso es algo propio de los loros en cautividad".

Esta teoría la comparte Schachner, quién asegura que "aquellas que no lo hacen es porque no han tenido la experiencia o la motivación para ello". "De hecho, lo que podría motivar a los loros a realizar este comportamiento es la imitación y, con ella, la inclusión en lo que ellos consideran su grupo social (en este caso con la familia humana)".

"La propensión a emprender acciones sociales conjuntas es una posibilidad. Aunque las funciones adaptativas de las vocalizaciones de los loros siguen sin comprenderse bien, parecen estar más orientadas al grupo que las exhibiciones territoriales y de cortejo, lo que puede ser un factor que explique el dominio total de las especies de loros en la muestra de YouTube", explica la psicóloga en el informe sobre el estudio.

En este sentido, Valls recuerda el caso de la cacatúa de la palmera, "una especie en la que el macho reproduce sonidos de percusión con ramas u objetos robustos en un tronco hueco a un cierto ritmo para llamar la atención de la hembra".

Sobre qué motiva a las aves psitácidas a seguir el ritmo de una canción es todavía un misterio, ya que hay diferentes estudios que prueban que lo hacen exclusivamente por imitación, mientras que otros afirman que solo lo hacen con la música que a ellos les gusta, lo que querría decir que tienen preferencias. De hecho, "hay investigaciones que afirman que tienen preferencia por géneros musicales como la música clásica frente al reguetón o la música de baile", afirman los investigadores.