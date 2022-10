El PSOE da vía libre a la tramitación de la ley trans, aunque adelanta que aspira a "mejorar" el texto en el Congreso

Lo del PSOE de este jueves con la ley trans no ha sido un 'sí' rotundo, sino más bien allanar el camino en su tramitación. El texto, que salió del seno del Gobierno hace menos de cuatro meses, ha sido sometido a debate en el Congreso por primera vez, pero no por última. Ya lo ha avanzado la bancada socialista, dividida ante la polémica norma que pretende reconocer la libre autodeterminación de género desde los 16 años: dan vía libre al trámite parlamentario del proyecto, pero aspiran a "mejorar" el texto en los próximos meses.

Avanzando su rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox, la portavoz del PSOE, Raquel Pedraja, ha sentenciado que su partido va a "seguir manteniéndose firme" en sus "principios y valores feministas". Habrá que ver ahora hacia dónde van dirigidos esos valores: si viran hacia la postura de reputadas socialistas como Carmen Calvo, firme detractora del proyecto de Irene Montero, o bien hacia una posición más cercana a la de sus socios de Unidas Podemos.

Con todo, la ley trans ha conseguido superar su primer examen parlamentario, que no era otro que sortear los intentos de veto de la bancada de la derecha, quienes tachan el texto de "ideologizado" y "de cuestionable constitucionalidad".

Ahora, la norma será sometida a debate en la Cámara Baja para que (si se cumplen las previsiones del Ministerio de Igualdad) vea la luz antes de terminar este año 2022. Eso sí, no sin una negociación en comisión que promete ser tensa y complicada entre los grupos parlamentarios, y especialmente dentro del PSOE, dividido frente a la iniciativa.

Pero la de hoy sí que era una lucha que la ministra Irene Montero daba por ganada antes de empezar. "PP y Vox han registrado dos enmiendas sabiendo que las van a perder y que la ley trans va a continuar tramitándose", ha subrayado la titular de Igualdad durante su intervención en el Pleno.

Montero ha centrado su defensa en dos pilares: por un lado, en afear a los populares su cambio de rumbo desde 2019 respecto a la identidad de género. Por otro, en reiterar la urgencia de impulsar su proyecto para "garantizar los derechos fundamentales" de las personas trans y LGTBI, especialmente ante un aumento de los delitos de odio contra el colectivo. La ministra de Igualdad también ha querido dirigirse a la "mayoría feminista" para pedir que el debate para la tramitación de esta ley sea "libre de transfobia y de LGTBIfobia".

La ley -legalmente conocida como proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI- tiene su punto fuerte en la libre autodeterminación de género. Es decir, que cualquier persona pueda cambiar el sexo en el DNI solo con su voluntad, sin informes médicos ni años de hormonación, y desde los 16 años. Pero también aborda otros aspectos como la prohibición de las terapias de conversión (con multas de hasta 150.000 euros); medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las personas trans y LGTBI al empleo; o permitir la filiación de los hijos de las parejas de lesbianas sin exigirles que estén casadas.

PP y Vox: "borrado" de mujeres e "ideología de género"

Mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantenía una reunión, simultáneamente al debate, con la 'Alianza contra el Borrado de las Mujeres', la diputada María Jesús Moro defendía la enmienda a la totalidad contra un proyecto que, a su parecer, "rompe gravemente el principio de igualdad". Consideran los del PP que la ley trans genera "contradicciones", "inseguridad jurídica" y "recortes de derechos consolidados".

Pero la mayor preocupación, aseguran, es el tratamiento de los menores y la eliminación de los requisitos para cambiar de sexo en el DNI. "¿Qué les parece que convirtamos el Registro Civil en la oficina de deseos y arrepentimientos con deseos jurídicos que podrían cambiar cada seis meses?", ha cuestionado Moro durante su intervención.

Más duros han sido desde Vox, que, asegura que la ley "pretende fomentar la transexualidad bajo el pretexto de evitar la discriminación". "Nos preocupa que nuestros hijos se enmarquen en una guerra contra sus propios cuerpos", ha señalado la diputada Carla Toscano, defendiendo un apoyo a las personas trans "desde una perspectiva médica y científica" y enfundada en una camiseta con el lema "Biology is real" ("La biología es real")

La ley continúa su camino parlamentario

Tal y como han ido avanzando los representantes parlamentarios de cada grupo, ni la enmienda del PP ni la de Vox recibirán los apoyos suficientes como para devolver el proyecto de vuelta al Ejecutivo. La mayoría ha sostenido la necesidad de impulsar la ley trans, aunque con incisos sobre las mejoras potenciales que defenderán durante el proceso de tramitación que arranca ahora.

"Para nosotros esta es una ley que suma derechos y no se presenta contra nadie, sino a favor de las personas. No resta, sino que suma. No divide, y pretende multiplicar", ha aseverado Joseba Agirretxea, del PNV.

También desde Ciudadanos, Sara Giménez ha afeado el "discurso repugnante de Vox" y, aunque sostiene que la norma "tampoco es ideal", ha instado a trabajar por la "despatologización" de las personas trans y LGTBI y por el reconocimiento de la autodeterminación. Aunque sí que ha aprovechado para criticar al Ministerio por impulsar una tramitación de urgencia, "deprisa y corriendo". "Vamos a trabajar para que este proyecto de ley no tenga lagunas de seguridad jurídica y no deje vacíos que al final van a perjudicar a toda la sociedad".