El aumento del gasto militar reaviva el conflicto dentro de Unidas Podemos y tensiona las relaciones con el PSOE

Lo que parecía una polémica más o menos superada dentro de la coalición de Gobierno, el aumento del gasto en defensa prometido por el presidente Pedro Sánchez a la OTAN, va camino de convertirse en un incendio a varias bandas que afecta tanto a la sintonía entre PSOE y Unidas Podemos como a la relación entre los morados y su líder, Yolanda Díaz, que parecía haberse estabilizado después de meses de altibajos. Mientras Podemos asegura que desconocía que los Presupuestos iban a contemplar un aumento del 25,8% en las partidas relacionadas con el gasto militar, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en todo lo contrario. Y mientras, Díaz prefiere guardar silencio.

La controversia comenzó el martes a las 19.20, apenas unas horas después de que Montero presentara a bombo y platillo el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos para un proyecto de Presupuestos para 2023 y definiera las cuentas como las que "dan seguridad y estabilidad a las familias españolas". El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, acusó a través de un mensaje de Twitter al PSOE de haber "ocultado" que el presupuesto militar se incrementaría un 25,8% en esas cuentas, una cifra ofrecida por el Ministerio de Hacienda en el cuadro resumen con el que presentó los Presupuestos. Echenique se refirió a ese supuesto engaño como una "deslealtad". Y ahí comenzó el cruce de reproches.

Este miércoles, Montero fue preguntada en el Congreso por estas declaraciones. Y lejos de echar balones fuera, la titular de Hacienda fue muy clara en su respuesta al asegurar que "evidentemente" Unidas Podemos conocía que el aumento en las partidas relacionadas con la defensa iba a ser del 25,8%. "¿De verdad creen ustedes que, con la actualidad que tuvo esa cuestión, los que se sientan a negociar no van a preguntar cómo se comporta esa partida?", lanzó Montero, que aseguró que decir lo contrario es "menospreciar" la capacidad del equipo negociador del propio Unidas Podemos, que han capitaneado Nacho Álvarez, número dos de Ione Belarra en el Ministerio de Derechos Sociales, y Josep Vendrell, jefe de gabinete de Yolanda Díaz.

Nosotros no vamos a romper el gobierno por una deslealtad del PSOE, porque sería muy irresponsable cuando tenemos a Feijóo y Abascal afilando los cuchillos. Pero quiero decir claramente que nos han ocultado el aumento unilateral en el gasto en defensa y que es una vergüenza. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 4, 2022

En respuesta a Montero, fuentes de Unidas Podemos negaban la mayor unos minutos después e insistían en que el PSOE no les proporcionó información precisa sobre el aumento del gasto militar durante la negociación presupuestaria. Hasta ahí llegó el cruce de declaraciones que ha provocado un nuevo aumento de la tensión entre PSOE y Unidas Podemos en el seno de la coalición, aunque ninguna de las dos partes le da una excesiva importancia a las puertas de la negociación de los Presupuestos y aseguran que no tendrá consecuencias en la estabilidad de la coalición.

Las diferencias dentro de Unidas Podemos

Pero las versiones no solo difieren entre los morados y los socialistas, sino dentro del propio espacio de Unidas Podemos. Fuentes de Podemos, el principal partido de la coalición, aseguran que el PSOE no les comunicó "ni el fondo ni la forma" en la que iba a abordar la subida del 25,8% del gasto militar, que en su mayor parte no computa técnicamente como un aumento del presupuesto en Defensa y, por ende, no se incluye dentro del techo de gasto. De hecho, la vía que ha utilizado el PSOE para elevar la inversión es hacerlo a través de los conocidos como programas especiales de armamento, partidas a varios años vista que, si no se destinan a dichos planes, se pueden gastar en otra cosa y por tanto no se pueden considerar estrictamente presupuesto militar.

Las fuentes de Podemos consultadas conceden que ese mecanismo contable es una vía que tenía el PSOE para cumplir su compromiso con la OTAN. Pero aseguran que los socialistas actuaron de mala fe porque ni les quisieron concretar que ese sería, efectivamente, el mecanismo a utilizar, ni tampoco les dejaron claro que la subida sería de nada menos que un 25,8%. Según Podemos, su equipo negociador solicitó en varias ocasiones a María Jesús Montero información precisa sobre la subida del gasto militar sin obtener la cifra concreta que tenía planeada Hacienda, y aseguran que este ministerio tampoco les quiso enseñar el documento que posteriormente se publicó y se mostró a los periodistas, en el que venía recogido ese porcentaje.

Díaz, por su parte, rechazó este miércoles hacer declaraciones y fuentes conocedoras del contenido de la negociación se limitan a asegurar que, aunque Hacienda tampoco mostró a la vicepresidenta ese documento, sí conocía que el aumento del gasto en Defensa iba a ser de unos 2.500 millones de euros: ese 25,8% con respecto a 2022. No obstante, pese a su silencio de este miércoles, la propia vicepresidenta ha dejado pistas en las últimas semanas de que al menos ella sí manejaba cierta información sobre este asunto y la compartió públicamente.

Díaz, por ejemplo, fue muy insistente a finales de agosto en que el aumento de la inversión en defensa "no está en el techo de gasto", lo cual imposibilita que vaya recogido en los Presupuestos. Pero en una entrevista en La Vanguardia hace una semana y media, también aseguraba que "sin lugar a dudas" existían fórmulas para aumentar el presupuesto de Defensa como quería el PSOE. "Creo que es la salida inteligente que hemos dado en estos Presupuestos. El presidente va a cumplir con sus obligaciones y compromisos internacionales", planteaba la vicepresidenta en referencia a los programas especiales de armamento, aunque sin nombrarlos expresamente.

Tampoco hizo Díaz ninguna mención a que el aumento pudiera ser del 25,8%, pero lo cierto es que la cifra de 2.500 millones de incremento del gasto militar en 2023 lleva circulando públicamente desde finales de agosto. Fue entonces cuando incluso llegó a publicarse en varios medios de comunicación que la Moncloa había comunicado a la Comisión Europea que el aumento de la inversión en Defensa sería de ese calibre, lo que por otra parte va en la línea de la promesa de Sánchez a la OTAN de elevar de aquí a 2029 el presupuesto militar hasta el equivalente al 2% del PIB.