Colau y Collboni abordan sus diferencias y acuerdan intensificar las negociaciones para cerrar los Presupuestos de 2023

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (BComú), y el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni (PSC), han acordado este miércoles en una reunión intensificar las negociaciones entre los socios del Gobierno municipal para cerrar la propuesta inicial de los Presupuestos de 2023.

Según ha avanzado 'Betevé' y han confirmado fuentes municipales, ambos dirigentes han mantenido este encuentro con el objetivo de abordar las diferencias entre ambos, que mantienen las cuentas municipales encalladas.

El principal escollo para los socialistas es la bonificación de las terrazas al 75% --que quieren mantener--, las inversiones en los barrios de la ciudad y el plan de medidas anticrisis.

Tras el acuerdo para intensificar las negociaciones, el concejal de Presupuestos, Jordi Martí, liderará las conversaciones por parte de los comuns, mientras que la teniente de alcalde, Laia Bonet, será la encargada de mantener dicha negociación por parte de los socialistas.

El Gobierno municipal tenía previsto presentar en rueda de prensa este miércoles la propuesta inicial de los Presupuestos para después darla a conocer a los grupos y empezar la negociación con los partidos que quieran debatirlos, pero se ha pospuesto para los próximos días por falta de acuerdo.

Ante esta situación, fuentes socialistas han explicado que Collboni ha anulado un viaje institucional a México previsto para este sábado para abordar la negociación.

Reproches a ERC

BComú reprochó a ERC "congelar" la negociación de los Presupuestos en el Ayuntamiento y cancelar una reunión prevista para este martes para debatirlo, un hecho que sorprendió a los republicanos, que desmintieron que hubiera una negociación en marcha.

"No se puede congelar lo que no existe", apuntaron en un comunicado, en el que también pidieron al Gobierno municipal que presentara su propuesta al resto de grupos de la oposición y, una vez se conozca el contenido, los partidos valoren si los quieren negociar o no.

Fuentes de BComú defendieron que "el Gobierno municipal entiende que ERC necesita unos días para clarificar la situación política general".

Por otro lado, fuentes del PSC negaron que la negociación de las cuentas se parara por los republicanos y aseguraron que el problema era la falta de acuerdo entre los socios del gobierno: "La razón no es esta. Es que no hay acuerdo en el gobierno".